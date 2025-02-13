Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии отказался продлевать режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999129414.html
Премьер Молдавии отказался продлевать режим ЧП из-за энергокризиса
Премьер Молдавии отказался продлевать режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.02.2025
Премьер Молдавии отказался продлевать режим ЧП из-за энергокризиса
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:08:00+03:00
2025-02-13T15:08:00+03:00
в мире
жкх
молдавия
днестр
кишинев
дорин речан
facebook
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898909489_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af04005a1f32a34284a37332f58f7b02.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса. С 16 декабря в Молдавии был введен режим ЧП. Правительство республики утверждало, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. "Сегодня заканчивается 60-дневный период, на который было введено чрезвычайное положение и который пока продлеваться не будет. На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения", - написал Речан на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, ранее режим ЧП был введен для того, чтобы в срочном режиме закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html
https://ria.ru/20250114/sandu-1993665605.html
молдавия
днестр
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898909489_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_59b6ad12fb04ca51ddec0afb000647c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, молдавия, днестр, кишинев, дорин речан, facebook, газпром
В мире, ЖКХ, Молдавия, Днестр, Кишинев, Дорин Речан, Facebook, Газпром
Премьер Молдавии отказался продлевать режим ЧП из-за энергокризиса

Премьер Молдавии Речан заявил, что не продлит действие режима ЧП на 60 дней

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса.
С 16 декабря в Молдавии был введен режим ЧП. Правительство республики утверждало, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса
29 января, 21:15
«
"Сегодня заканчивается 60-дневный период, на который было введено чрезвычайное положение и который пока продлеваться не будет. На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения", - написал Речан на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, ранее режим ЧП был введен для того, чтобы в срочном режиме закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Санду обвинила "Газпром" в энергетическом кризисе в Молдавии
14 января, 14:49
 
В миреЖКХМолдавияДнестрКишиневДорин РечанFacebookГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала