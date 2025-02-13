https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999029360.html

В МИД Молдавии вызвали российского посла

В МИД Молдавии вызвали российского посла - РИА Новости, 13.02.2025

В МИД Молдавии вызвали российского посла

В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:07:00+03:00

2025-02-13T10:07:00+03:00

2025-02-13T10:50:00+03:00

в мире

молдавия

россия

олег озеров

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983301849_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_8bec6e41bd9b80846fd3d842f9e959bc.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны, сообщило ведомство в Telegram-канале."Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности. К счастью, жертв нет, однако подобные нарушения воздушного пространства Молдавии неприемлемы и не могут быть терпимы. Учитывая серьезность этих нарушений, министерство иностранных дел приняло решение о срочном вызове аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений и выражения решительного протеста в связи с этими неприемлемыми действиями", — говорится в релизе.В МИД страны считают случившееся "нарушением суверенитета и угрозой миру и безопасности в регионе". При этом ведомство не привело аргументов в пользу того, что БПЛА были российскими.В Молдавии после начала спецоперации неоднократно обнаруживали обломки дронов. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе. Компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.

https://ria.ru/20250212/moldavija-1998816269.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, олег озеров, кишинев