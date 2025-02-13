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В МИД Молдавии вызвали российского посла - РИА Новости, 13.02.2025
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10:07 13.02.2025 (обновлено: 10:50 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999029360.html
В МИД Молдавии вызвали российского посла
В МИД Молдавии вызвали российского посла - РИА Новости, 13.02.2025
В МИД Молдавии вызвали российского посла
В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:07:00+03:00
2025-02-13T10:50:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны, сообщило ведомство в Telegram-канале."Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности. К счастью, жертв нет, однако подобные нарушения воздушного пространства Молдавии неприемлемы и не могут быть терпимы. Учитывая серьезность этих нарушений, министерство иностранных дел приняло решение о срочном вызове аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений и выражения решительного протеста в связи с этими неприемлемыми действиями", — говорится в релизе.В МИД страны считают случившееся "нарушением суверенитета и угрозой миру и безопасности в регионе". При этом ведомство не привело аргументов в пользу того, что БПЛА были российскими.В Молдавии после начала спецоперации неоднократно обнаруживали обломки дронов. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе. Компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
https://ria.ru/20250212/moldavija-1998816269.html
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в мире, молдавия, россия, олег озеров, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Олег Озеров, Кишинев
В МИД Молдавии вызвали российского посла

В МИД Молдавии вызвали посла РФ Озерова после падения двух дронов на юге страны

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПосол России в Молдавии Олег Озеров
Посол России в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Посол России в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Как утверждает пресс-служба молдавского правительства, в ночь на четверг на территории республики упали два беспилотника, никто не пострадал.

© Фото : Poliția Republicii Moldova/TelegramОбломки БПЛА, упавшего на юге Молдавии
Обломки БПЛА, упавшего на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Poliția Republicii Moldova/Telegram
Обломки БПЛА, упавшего на юге Молдавии
"Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности. К счастью, жертв нет, однако подобные нарушения воздушного пространства Молдавии неприемлемы и не могут быть терпимы. Учитывая серьезность этих нарушений, министерство иностранных дел приняло решение о срочном вызове аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений и выражения решительного протеста в связи с этими неприемлемыми действиями", — говорится в релизе.
В МИД страны считают случившееся "нарушением суверенитета и угрозой миру и безопасности в регионе". При этом ведомство не привело аргументов в пользу того, что БПЛА были российскими.
В Молдавии после начала спецоперации неоднократно обнаруживали обломки дронов. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе. Компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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