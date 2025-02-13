В МИД Молдавии вызвали российского посла
В МИД Молдавии вызвали посла РФ Озерова после падения двух дронов на юге страны
Посол России в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Как утверждает пресс-служба молдавского правительства, в ночь на четверг на территории республики упали два беспилотника, никто не пострадал.
"Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности. К счастью, жертв нет, однако подобные нарушения воздушного пространства Молдавии неприемлемы и не могут быть терпимы. Учитывая серьезность этих нарушений, министерство иностранных дел приняло решение о срочном вызове аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений и выражения решительного протеста в связи с этими неприемлемыми действиями", — говорится в релизе.
В МИД страны считают случившееся "нарушением суверенитета и угрозой миру и безопасности в регионе". При этом ведомство не привело аргументов в пользу того, что БПЛА были российскими.
В Молдавии после начала спецоперации неоднократно обнаруживали обломки дронов. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе. Компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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