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На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
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13:04 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/moldavija-1999083999.html
На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника
На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника
Обломки еще одного дрона были обнаружены на юге Молдавии в районе города Тараклия, сообщила в четверг пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 13.02.2025
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Обломки еще одного дрона были обнаружены на юге Молдавии в районе города Тараклия, сообщила в четверг пресс-служба полиции республики. Ранее четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два дрона нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России Олег Озеров был вызван в молдавский МИД. "Новые фрагменты беспилотника были обнаружены 20 минут назад на окраине Тараклии, примерно в двух километрах от районной больницы", - говорится в Telegram-канале полиции. На месте происшествия находится полиция для обеспечения безопасности периметра. Эксперты взрывотехнического отдела проведут комплексное обследование обнаруженных обломков. На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта на Украине принадлежали эти дроны.
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в мире, молдавия, украина, россия, олег озеров
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Олег Озеров
На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника

На юге Молдавии в районе города Тараклия обнаружили обломки еще одного дрона

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Обломки еще одного дрона были обнаружены на юге Молдавии в районе города Тараклия, сообщила в четверг пресс-служба полиции республики.
Ранее четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два дрона нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России Олег Озеров был вызван в молдавский МИД.
"Новые фрагменты беспилотника были обнаружены 20 минут назад на окраине Тараклии, примерно в двух километрах от районной больницы", - говорится в Telegram-канале полиции.
На месте происшествия находится полиция для обеспечения безопасности периметра. Эксперты взрывотехнического отдела проведут комплексное обследование обнаруженных обломков.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта на Украине принадлежали эти дроны.
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