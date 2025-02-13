https://ria.ru/20250213/mizulina-1999126060.html
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman - РИА Новости, 13.02.2025
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:58:00+03:00
2025-02-13T14:58:00+03:00
2025-02-13T14:58:00+03:00
общество
россия
кемерово
екатерина мизулина
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КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman), ответила, что об этом все узнают 9 марта. "Вы все узнаете 9 марта", - сказала Мизулина. Встреча главы лиги безопасного интернета со школьниками и студентами проходит в Кемерово.
https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
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общество, россия, кемерово, екатерина мизулина
Общество, Россия, Кемерово, Екатерина Мизулина
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman
Мизулина заявила, что расскажет об отношениях с певцом Shaman 9 марта