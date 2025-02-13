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Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman - РИА Новости, 13.02.2025
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14:58 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mizulina-1999126060.html
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman - РИА Новости, 13.02.2025
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:58:00+03:00
2025-02-13T14:58:00+03:00
общество
россия
кемерово
екатерина мизулина
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КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman), ответила, что об этом все узнают 9 марта. "Вы все узнаете 9 марта", - сказала Мизулина. Встреча главы лиги безопасного интернета со школьниками и студентами проходит в Кемерово.
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общество, россия, кемерово, екатерина мизулина
Общество, Россия, Кемерово, Екатерина Мизулина
Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman

Мизулина заявила, что расскажет об отношениях с певцом Shaman 9 марта

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman), ответила, что об этом все узнают 9 марта.
"Вы все узнаете 9 марта", - сказала Мизулина.
Встреча главы лиги безопасного интернета со школьниками и студентами проходит в Кемерово.
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ОбществоРоссияКемеровоЕкатерина Мизулина
 
 
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