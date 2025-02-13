https://ria.ru/20250213/mizulina-1999126060.html

Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman

Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman - РИА Новости, 13.02.2025

Мизулина пообещала рассказать, что ее связывает с Shaman

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:58:00+03:00

2025-02-13T14:58:00+03:00

2025-02-13T14:58:00+03:00

общество

россия

кемерово

екатерина мизулина

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КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос школьника о том, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman), ответила, что об этом все узнают 9 марта. "Вы все узнаете 9 марта", - сказала Мизулина. Встреча главы лиги безопасного интернета со школьниками и студентами проходит в Кемерово.

https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

россия

кемерово

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2025

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общество, россия, кемерово, екатерина мизулина