Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков
Правительство введёт маркировку звонков для защиты россиян от мошенников
© Pixabay / FoundryСмартфон
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Для защиты от мошенников введут обязательную маркировку звонков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
На нем обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Премьер отметил, что правительство подготовило изменения в законодательство, направленные на предотвращение угроз.
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"В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться соответственно на экране телефона", — сказал Мишустин.
По его словам, появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить пользователей от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делают без их предварительного согласия.
"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", — добавил премьер.
Кроме того, в России создадут новую информационную систему для сбора записей голосов телефонных мошенников. Глава правительства уточнил, что комплексный пакет мер реализуют в ближайшее время.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
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