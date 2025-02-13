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Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков - РИА Новости, 13.02.2025
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15:36 13.02.2025 (обновлено: 16:22 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mishustin-1999137485.html
Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков
Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков - РИА Новости, 13.02.2025
Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков
Для защиты от мошенников введут обязательную маркировку звонков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:36:00+03:00
2025-02-13T16:22:00+03:00
россия
общество
михаил мишустин
мошенничество
правительство рф
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Для защиты от мошенников введут обязательную маркировку звонков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.На нем обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Премьер отметил, что правительство подготовило изменения в законодательство, направленные на предотвращение угроз."В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться соответственно на экране телефона", — сказал Мишустин.По его словам, появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить пользователей от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делают без их предварительного согласия."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", — добавил премьер.Кроме того, в России создадут новую информационную систему для сбора записей голосов телефонных мошенников. Глава правительства уточнил, что комплексный пакет мер реализуют в ближайшее время.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
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россия, общество, михаил мишустин, мошенничество, правительство рф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, технологии
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Мошенничество, Правительство РФ, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Технологии
Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков

Правительство введёт маркировку звонков для защиты россиян от мошенников

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Pixabay / Foundry
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Для защиты от мошенников введут обязательную маркировку звонков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
На нем обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Премьер отметил, что правительство подготовило изменения в законодательство, направленные на предотвращение угроз.
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11 февраля, 13:50
"В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться соответственно на экране телефона", — сказал Мишустин.
По его словам, появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить пользователей от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делают без их предварительного согласия.
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"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", — добавил премьер.
Кроме того, в России создадут новую информационную систему для сбора записей голосов телефонных мошенников. Глава правительства уточнил, что комплексный пакет мер реализуют в ближайшее время.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
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РоссияОбществоМихаил МишустинМошенничествоПравительство РФВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаТехнологии
 
 
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