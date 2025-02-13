https://ria.ru/20250213/mishustin-1999137485.html

Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков

Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков - РИА Новости, 13.02.2025

Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков

Для защиты от мошенников введут обязательную маркировку звонков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:36:00+03:00

2025-02-13T15:36:00+03:00

2025-02-13T16:22:00+03:00

россия

общество

михаил мишустин

мошенничество

правительство рф

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Для защиты от мошенников введут обязательную маркировку звонков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.На нем обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Премьер отметил, что правительство подготовило изменения в законодательство, направленные на предотвращение угроз."В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться соответственно на экране телефона", — сказал Мишустин.По его словам, появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить пользователей от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делают без их предварительного согласия."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", — добавил премьер.Кроме того, в России создадут новую информационную систему для сбора записей голосов телефонных мошенников. Глава правительства уточнил, что комплексный пакет мер реализуют в ближайшее время.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.

https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

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россия, общество, михаил мишустин, мошенничество, правительство рф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, технологии