https://ria.ru/20250213/minoborony-1999005446.html
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:01:00+03:00
2025-02-13T08:01:00+03:00
2025-02-13T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ."Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", - говорится в сообщении."Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, магатэ, безопасность, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Безопасность, Запорожская АЭС
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ
Минобороны: срыв ротации экспертов МАГАТЭ произошел из-за украинской стороны