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В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 13.02.2025 (обновлено: 08:15 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/minoborony-1999005446.html
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:01:00+03:00
2025-02-13T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
магатэ
безопасность
запорожская аэс
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ."Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", - говорится в сообщении."Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ", - добавили в МО РФ.
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россия, магатэ, безопасность, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Безопасность, Запорожская АЭС
В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ

Минобороны: срыв ротации экспертов МАГАТЭ произошел из-за украинской стороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ.
"Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", - говорится в сообщении.
"Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ", - добавили в МО РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Вчера, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМАГАТЭБезопасностьЗапорожская АЭС
 
 
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