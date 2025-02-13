https://ria.ru/20250213/minoborony-1999005446.html

В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ

В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

В Минобороны рассказали о срыве ротации экспертов МАГАТЭ из-за действий ВСУ

Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:01:00+03:00

2025-02-13T08:01:00+03:00

2025-02-13T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ."Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", - говорится в сообщении."Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, магатэ, безопасность, запорожская аэс