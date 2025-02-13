Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов
Володин: депутаты не согласны с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов
Государственная Дума РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы не согласны с проектом Рособрнадзора о пороге знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%, считая его недостаточным, не оставляют возможность обратиться в правительство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Проект подзаконного нормативного акта, был разработан Рособрнадзором во исполнение принятого закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку. Согласно проекту документа Рособрнадзора, ребенок должен набрать минимум 30% от максимального числа баллов.
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"Не оставляем возможность специально обратиться к правительству по этому вопросу, потому что депутаты с этим не согласны", - сказал Володин, видео с его словами приводится в Telegram-канале Государственной думы.
Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики разобраться в вопросе установления Рособрнадзором порога знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%. Он также отметил, что по десятибалльной шкале 30% - это в лучшем случае двойка.
"Давайте продумаем форму реагирования на это. Ирина Анатольевна (Яровая), возможно, подготовим обращение председателю правительства о недопустимости такого подхода и на следующей неделе примем, если до этого времени не изменится позиция органа, который соответствующий подзаконный акт разработал и утвердил", - добавил Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что подобные подзаконные акты девальвируют принимаемые Госдумой законы, депутаты поддержали его позицию.
Володин отметил, что нужно пригласить соответствующие ведомства на заседание рабочей группы. Вице-спикер ГД Яровая добавила, что поручение будет полностью отработано.
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