https://ria.ru/20250213/migranty-1999086865.html

Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов

Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025

Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов

Депутаты Госдумы не согласны с проектом Рособрнадзора о пороге знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%, считая его недостаточным, не РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:16:00+03:00

2025-02-13T13:16:00+03:00

2025-02-13T13:50:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_4a28bfda3d69692775c8100ed18031af.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы не согласны с проектом Рособрнадзора о пороге знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%, считая его недостаточным, не оставляют возможность обратиться в правительство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Проект подзаконного нормативного акта, был разработан Рособрнадзором во исполнение принятого закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку. Согласно проекту документа Рособрнадзора, ребенок должен набрать минимум 30% от максимального числа баллов."Не оставляем возможность специально обратиться к правительству по этому вопросу, потому что депутаты с этим не согласны", - сказал Володин, видео с его словами приводится в Telegram-канале Государственной думы.Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики разобраться в вопросе установления Рособрнадзором порога знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%. Он также отметил, что по десятибалльной шкале 30% - это в лучшем случае двойка."Давайте продумаем форму реагирования на это. Ирина Анатольевна (Яровая), возможно, подготовим обращение председателю правительства о недопустимости такого подхода и на следующей неделе примем, если до этого времени не изменится позиция органа, который соответствующий подзаконный акт разработал и утвердил", - добавил Володин.Председатель ГД подчеркнул, что подобные подзаконные акты девальвируют принимаемые Госдумой законы, депутаты поддержали его позицию.Володин отметил, что нужно пригласить соответствующие ведомства на заседание рабочей группы. Вице-спикер ГД Яровая добавила, что поручение будет полностью отработано.

https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990250361.html

https://ria.ru/20240929/shkola-1975362895.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вячеслав володин, госдума рф