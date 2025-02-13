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Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025
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13:16 13.02.2025 (обновлено: 13:50 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/migranty-1999086865.html
Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов
Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025
Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов
Депутаты Госдумы не согласны с проектом Рособрнадзора о пороге знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%, считая его недостаточным, не РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:16:00+03:00
2025-02-13T13:50:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы не согласны с проектом Рособрнадзора о пороге знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%, считая его недостаточным, не оставляют возможность обратиться в правительство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Проект подзаконного нормативного акта, был разработан Рособрнадзором во исполнение принятого закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку. Согласно проекту документа Рособрнадзора, ребенок должен набрать минимум 30% от максимального числа баллов."Не оставляем возможность специально обратиться к правительству по этому вопросу, потому что депутаты с этим не согласны", - сказал Володин, видео с его словами приводится в Telegram-канале Государственной думы.Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики разобраться в вопросе установления Рособрнадзором порога знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%. Он также отметил, что по десятибалльной шкале 30% - это в лучшем случае двойка."Давайте продумаем форму реагирования на это. Ирина Анатольевна (Яровая), возможно, подготовим обращение председателю правительства о недопустимости такого подхода и на следующей неделе примем, если до этого времени не изменится позиция органа, который соответствующий подзаконный акт разработал и утвердил", - добавил Володин.Председатель ГД подчеркнул, что подобные подзаконные акты девальвируют принимаемые Госдумой законы, депутаты поддержали его позицию.Володин отметил, что нужно пригласить соответствующие ведомства на заседание рабочей группы. Вице-спикер ГД Яровая добавила, что поручение будет полностью отработано.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вячеслав володин, госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутаты не согласились с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов

Володин: депутаты не согласны с проектом о минимуме баллов для детей мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы не согласны с проектом Рособрнадзора о пороге знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%, считая его недостаточным, не оставляют возможность обратиться в правительство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Проект подзаконного нормативного акта, был разработан Рособрнадзором во исполнение принятого закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку. Согласно проекту документа Рособрнадзора, ребенок должен набрать минимум 30% от максимального числа баллов.
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"Не оставляем возможность специально обратиться к правительству по этому вопросу, потому что депутаты с этим не согласны", - сказал Володин, видео с его словами приводится в Telegram-канале Государственной думы.
Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики разобраться в вопросе установления Рособрнадзором порога знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы в 30%. Он также отметил, что по десятибалльной шкале 30% - это в лучшем случае двойка.
"Давайте продумаем форму реагирования на это. Ирина Анатольевна (Яровая), возможно, подготовим обращение председателю правительства о недопустимости такого подхода и на следующей неделе примем, если до этого времени не изменится позиция органа, который соответствующий подзаконный акт разработал и утвердил", - добавил Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что подобные подзаконные акты девальвируют принимаемые Госдумой законы, депутаты поддержали его позицию.
Володин отметил, что нужно пригласить соответствующие ведомства на заседание рабочей группы. Вице-спикер ГД Яровая добавила, что поручение будет полностью отработано.
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