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В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров - РИА Новости, 13.02.2025
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15:54 13.02.2025 (обновлено: 16:01 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/messendzhery-1999145397.html
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров - РИА Новости, 13.02.2025
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров
Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:54:00+03:00
2025-02-13T16:01:00+03:00
россия
технологии
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.
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россия, технологии, михаил мишустин, экономика
Россия, Технологии, Михаил Мишустин, Экономика
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров

Мишустин: госслужбы и банки больше не будут использовать иностранные мессенджеры

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.
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