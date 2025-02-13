https://ria.ru/20250213/messendzhery-1999145397.html
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров - РИА Новости, 13.02.2025
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров
Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:54:00+03:00
2025-02-13T15:54:00+03:00
2025-02-13T16:01:00+03:00
россия
технологии
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20250211/internet-1998525617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, михаил мишустин, экономика
Россия, Технологии, Михаил Мишустин, Экономика
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров
Мишустин: госслужбы и банки больше не будут использовать иностранные мессенджеры