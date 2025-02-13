https://ria.ru/20250213/messendzhery-1999145397.html

В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров

В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров - РИА Новости, 13.02.2025

В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров

Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:54:00+03:00

2025-02-13T15:54:00+03:00

2025-02-13T16:01:00+03:00

россия

технологии

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, михаил мишустин, экономика