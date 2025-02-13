https://ria.ru/20250213/mer-1999116298.html

Тела убитого экс-мэра Самары и его жены не нашли на мусорном полигоне

Тела убитого экс-мэра Самары и его жены не нашли на мусорном полигоне - РИА Новости, 13.02.2025

Тела убитого экс-мэра Самары и его жены не нашли на мусорном полигоне

Следователи безрезультатно завершили работы по поиску тел бывшего мэра Самары и его жены на мусорном полигоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регоператора... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:37:00+03:00

2025-02-13T14:37:00+03:00

2025-02-13T15:39:00+03:00

самара

происшествия

россия

виктор тархов

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САМАРА, 13 фев — РИА Новости. Следователи безрезультатно завершили работы по поиску тел бывшего мэра Самары и его жены на мусорном полигоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО "Экология"."Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около одного гектара (100 на 100 метров). АО "Экология" предоставило технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную", — рассказала собеседница агентства.Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве. Известно, что девушка нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем известно, что она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи.При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.Давать показания подозреваемая отказалась. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250211/mer-1998724146.html

https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html

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самара, происшествия, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)