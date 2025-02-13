https://ria.ru/20250213/menshikov-1999014471.html

Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология

Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология - РИА Новости, 13.02.2025

Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология

Агент народного артиста России Олега Меньшикова опровергла РИА Новости сообщения о том, что у него диагностировали онкологию, отметив, что он чувствует себя... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:13:00+03:00

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культура

олег меньшиков

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Агент народного артиста России Олега Меньшикова опровергла РИА Новости сообщения о том, что у него диагностировали онкологию, отметив, что он чувствует себя прекрасно.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Меньшикова якобы диагностировали онкологию."Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20201108/menshikov-1583439595.html

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2025

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олег меньшиков, россия