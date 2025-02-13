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Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология - РИА Новости, 13.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:13 13.02.2025 (обновлено: 09:40 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/menshikov-1999014471.html
Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология
Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология - РИА Новости, 13.02.2025
Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология
Агент народного артиста России Олега Меньшикова опровергла РИА Новости сообщения о том, что у него диагностировали онкологию, отметив, что он чувствует себя... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:13:00+03:00
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культура
олег меньшиков
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Агент народного артиста России Олега Меньшикова опровергла РИА Новости сообщения о том, что у него диагностировали онкологию, отметив, что он чувствует себя прекрасно.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Меньшикова якобы диагностировали онкологию."Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару", - сказала собеседница агентства.
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олег меньшиков, россия
Культура, Олег Меньшиков, Россия
Агент Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него онкология

Агент заявила о прекрасном самочувствии Меньшикова после сообщений об онкологии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Меньшиков
Народный артист России Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Народный артист России Олег Меньшиков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Агент народного артиста России Олега Меньшикова опровергла РИА Новости сообщения о том, что у него диагностировали онкологию, отметив, что он чувствует себя прекрасно.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Меньшикова якобы диагностировали онкологию.
"Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару", - сказала собеседница агентства.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Биография Олега Меньшикова
8 ноября 2020, 03:43
 
КультураОлег МеньшиковРоссия
 
 
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