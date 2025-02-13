https://ria.ru/20250213/megafon-1999062674.html

ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона"

ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона" - РИА Новости, 13.02.2025

ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона", заявили РИА Новости в службе. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:00:00+03:00

2025-02-13T12:00:00+03:00

2025-02-13T12:54:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мегафон

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона", заявили РИА Новости в службе."ПАО "Мегафон" предварительно не информировало ФАС России о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи. Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов", — сказали в ФАС. В службе уточнили, что при наличии оснований примут меры антимонопольного реагирования.Как рассказали агентству в "Мегафоне", у абонентов есть возможность сохранить прежние условия — сделать это можно в личном кабинете. Оператор добавил, что следит за особенностями потребления услуг связи и по результатам такого анализа предлагает новые услуги и продукты.

https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон