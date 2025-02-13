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ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона" - РИА Новости, 13.02.2025
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12:00 13.02.2025 (обновлено: 12:54 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/megafon-1999062674.html
ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона"
ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона" - РИА Новости, 13.02.2025
ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона", заявили РИА Новости в службе. РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T12:54:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона", заявили РИА Новости в службе."ПАО "Мегафон" предварительно не информировало ФАС России о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи. Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов", — сказали в ФАС. В службе уточнили, что при наличии оснований примут меры антимонопольного реагирования.Как рассказали агентству в "Мегафоне", у абонентов есть возможность сохранить прежние условия — сделать это можно в личном кабинете. Оператор добавил, что следит за особенностями потребления услуг связи и по результатам такого анализа предлагает новые услуги и продукты.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон
ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона"

ФАС проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов "Мегафона"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона", заявили РИА Новости в службе.
«
"ПАО "Мегафон" предварительно не информировало ФАС России о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи. Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов", — сказали в ФАС.
В службе уточнили, что при наличии оснований примут меры антимонопольного реагирования.
Как рассказали агентству в "Мегафоне", у абонентов есть возможность сохранить прежние условия — сделать это можно в личном кабинете. Оператор добавил, что следит за особенностями потребления услуг связи и по результатам такого анализа предлагает новые услуги и продукты.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Мегафон
 
 
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