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Космонавта Пескова признали годным к полету на МКС на Crew Dragon
Космонавта Пескова признали годным к полету на МКС на Crew Dragon - РИА Новости, 13.02.2025
Космонавта Пескова признали годным к полету на МКС на Crew Dragon
Главная медицинская комиссия признала годным к комическому полёту российского космонавта Кирилла Пескова, который отправится 12 марта на Международную... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главная медицинская комиссия признала годным к комическому полёту российского космонавта Кирилла Пескова, который отправится 12 марта на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, и его дублёра Олега Платонова, сообщил "Роскосмос". "Сегодня в ЦПК состоялось заседание Главной медицинской комиссии. Проанализированы данные медицинских обследований за период предполётной подготовки космонавтов Кирилла Пескова и Олега Платонова — специалиста и дублёра миссии SpaceX Crew-10", - говорится в сообщении. Ранее НАСА сообщило, что в состав экипажа Crew-10, который отправится на МКС 12 марта, войдут Песков, американки Энн МакКлейн, Николь Айерс и японец Такуя Ониши. Они сменят на борту экипаж Crew-9, куда входят астронавт НАСА Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов, а также американцы Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые прилетели в июне 2024 года на корабле Boeing Starliner, но из-за неполадок с ним были вынуждены задержаться на станции.
https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html
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такуя ониши, ник хейг, барри уилмор, наса, роскосмос, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука
Наука, Такуя Ониши, Ник Хейг, Барри Уилмор, НАСА, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, Космос - РИА Наука
Космонавта Пескова признали годным к полету на МКС на Crew Dragon
Космонавта Пескова признали годным к полету на МКС 12 марта на Crew Dragon