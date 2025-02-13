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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке - РИА Новости, 13.02.2025
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14:41 13.02.2025 (обновлено: 14:42 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/magate-1999117853.html
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке - РИА Новости, 13.02.2025
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке
Оставшиеся из-за срыва по вине ВСУ ротации на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ подтвердили, что с ними все в порядке, заявила директор по связям с... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:41:00+03:00
2025-02-13T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
энергодар
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оставшиеся из-за срыва по вине ВСУ ротации на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ подтвердили, что с ними все в порядке, заявила директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Сейчас на станции три эксперта, они здесь с 10 декабря. Недавно с ними общался директор станции Юрий Черничук и высказывал глубокую обеспокоенность их состоянием. Они подтвердили, что с ними все в порядке, ждут информацию о режимах своей работы и дальнейших возможностях ротации", - сказала Яшина в эфире телеканала "Россия 24", По ее словам, обстановка на станции напряженная, но контролируемая. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
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россия, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке

Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что с ними все в порядке после срыва ротации ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оставшиеся из-за срыва по вине ВСУ ротации на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ подтвердили, что с ними все в порядке, заявила директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
08:23
"Сейчас на станции три эксперта, они здесь с 10 декабря. Недавно с ними общался директор станции Юрий Черничук и высказывал глубокую обеспокоенность их состоянием. Они подтвердили, что с ними все в порядке, ждут информацию о режимах своей работы и дальнейших возможностях ротации", - сказала Яшина в эфире телеканала "Россия 24",
По ее словам, обстановка на станции напряженная, но контролируемая.
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России
14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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