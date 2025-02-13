https://ria.ru/20250213/magate-1999117853.html

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке - РИА Новости, 13.02.2025

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что с ними все в порядке

Оставшиеся из-за срыва по вине ВСУ ротации на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ подтвердили, что с ними все в порядке, заявила директор по связям с... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:41:00+03:00

2025-02-13T14:41:00+03:00

2025-02-13T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оставшиеся из-за срыва по вине ВСУ ротации на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ подтвердили, что с ними все в порядке, заявила директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Сейчас на станции три эксперта, они здесь с 10 декабря. Недавно с ними общался директор станции Юрий Черничук и высказывал глубокую обеспокоенность их состоянием. Они подтвердили, что с ними все в порядке, ждут информацию о режимах своей работы и дальнейших возможностях ротации", - сказала Яшина в эфире телеканала "Россия 24", По ее словам, обстановка на станции напряженная, но контролируемая. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.

https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html

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россия, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия