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Источник сообщил подробности о взрыве в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 13.02.2025
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18:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/lugansk-1999202171.html
Источник сообщил подробности о взрыве в барбершопе в Луганске
Источник сообщил подробности о взрыве в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 13.02.2025
Источник сообщил подробности о взрыве в барбершопе в Луганске
Осужденный на 18 лет лишения свободы за причастность к взрыву в барбершопе в Луганске сам установил взрывное устройство, сообщил источник в силовых структурах... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:12:00+03:00
2025-02-13T18:12:00+03:00
луганская народная республика
россия
луганск
игорь корнет
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Осужденный на 18 лет лишения свободы за причастность к взрыву в барбершопе в Луганске сам установил взрывное устройство, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости. Ранее в четверг в прокуратуре Луганской Народной Республики сообщили, что Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего гражданина РФ, завербованного службой безопасности Украины и причастного к передаче сведений для организации взрыва в барбершопе в Луганске в 2023 году. "В мае 2023 года он по поручению СБУ взял из тайника самодельное взрывное устройство и скрытым способом его разместил в зале обслуживания клиентов парикмахерской", - сообщил источник. Уточняется, что, узнав о прибытии врио министра внутренних дел по ЛНР Игоря Корнета в парикмахерскую, он сообщил в СБУ. "Неустановленное лицо, реализуя умысел на теракт, дистанционно инициировало взрыв ранее размещенного взрывного устройства", - добавил собеседник агентства. В мае 2023 года в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, пострадали еще шесть человек, в том числе подросток и врио министра внутренних дел по ЛНР. Уголовное дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР.
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
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луганская народная республика, россия, луганск, игорь корнет, служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Игорь Корнет, Служба безопасности Украины
Источник сообщил подробности о взрыве в барбершопе в Луганске

Осужденный за взрыв в барбершопе в Луганске сам установил взрывное устройство

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто взрыва в Луганске
Место взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Место взрыва в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Осужденный на 18 лет лишения свободы за причастность к взрыву в барбершопе в Луганске сам установил взрывное устройство, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
Ранее в четверг в прокуратуре Луганской Народной Республики сообщили, что Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего гражданина РФ, завербованного службой безопасности Украины и причастного к передаче сведений для организации взрыва в барбершопе в Луганске в 2023 году.
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"В мае 2023 года он по поручению СБУ взял из тайника самодельное взрывное устройство и скрытым способом его разместил в зале обслуживания клиентов парикмахерской", - сообщил источник.
Уточняется, что, узнав о прибытии врио министра внутренних дел по ЛНР Игоря Корнета в парикмахерскую, он сообщил в СБУ.
"Неустановленное лицо, реализуя умысел на теракт, дистанционно инициировало взрыв ранее размещенного взрывного устройства", - добавил собеседник агентства.
В мае 2023 года в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, пострадали еще шесть человек, в том числе подросток и врио министра внутренних дел по ЛНР. Уголовное дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР.
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