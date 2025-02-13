https://ria.ru/20250213/liksutov-1999098833.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили транспортную доступность

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили транспортную доступность - РИА Новости, 13.02.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили транспортную доступность

Для комфорта сотрудников предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" и жителей ближайших районов в прошлом году запустили новые маршруты, увеличили частоту движения... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:00:00+03:00

2025-02-13T14:00:00+03:00

2025-02-13T14:04:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

некрасовка

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для комфорта сотрудников предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" и жителей ближайших районов в прошлом году запустили новые маршруты, увеличили частоту движения городского транспорта, а также организовали шаттлы, позволяющие промышленникам экономить время при передвижении внутри площадок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улучшаем транспортную доступность промышленных предприятий столицы. В 2024 году на территории ОЭЗ "Технополис Москва" запустили новые маршруты наземного городского транспорта. Например, новый маршрут 784 поехал до площадки практической подготовки колледжей в Руднево, а также 74к – до площадки "Печатники"", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что благодаря этому время в пути до площадок "Печатники", "Руднево" и "Алабушево" сократилось на 15%.На данный момент в состав московской особой экономической зоны входит 10 площадок, которые расположены в Текстильщиках, Зеленограде, Некрасовке, Новой Москве и Филях. Каждая из них имеет преимущества. Например, площадка "Печатники" востребована для проведения массовых бизнес-мероприятий, так как находится ближе всего к центру города. Рядом с ней располагается Третье транспортное кольцо (ТТК) Москвы, станции метро, МЦД-2 и БКЛ "Текстильщики"."Запущенные в декабре 2024 года рейсы до площадки "Печатники" под номером 74к в составе маршрута 74 позволили уменьшить время на дорогу от метро и МЦД до предприятий на площадке "Печатники". Близость к центру города существенно упрощает логистические процессы, улучшает доступность инфраструктуры и способствует привлечению квалифицированных специалистов для работы на столичных производствах", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Также преимуществом обладает площадка Индустриального парка "Руднево". Она расположена вблизи МКАД, имеет удобный съезд на федеральную трассу М5 "Урал", рядом находятся аэропорты Жуковский и Домодедово.Кроме того, зеленоградские площадки "Алабушево", "МИЭТ", "Ангстрем" и "Микрон" расположены вблизи аэропорта Шереметьево, запуск МЦД-3 до станции "Крюково" сократил время, за которое можно добраться из столицы до этих площадок.По словам генерального директора особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на зеленоградских площадках "Алабушево" и "Микрон" для удобства и сокращения времени передвижения с февраля прошлого года организовали два шаттла. В утреннее и вечернее время они перевозят пассажиров в центр Зеленограда и на станцию "Крюково".

https://ria.ru/20250213/liksutov-1999019572.html

https://ria.ru/20250212/robototekhnika-1998831618.html

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зеленоград

некрасовка

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