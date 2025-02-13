https://ria.ru/20250213/liksutov-1999019572.html

Ликсутов: билетные автоматы для Москвы произведут по офсетному контракту

Ликсутов: билетные автоматы для Москвы произведут по офсетному контракту - РИА Новости, 13.02.2025

Ликсутов: билетные автоматы для Москвы произведут по офсетному контракту

Автоматы по продаже проездных билетов на городской транспорт будут производиться в Москве по офсетному контракту; столица приобретет около 2 тысяч таких... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:13:00+03:00

2025-02-13T10:13:00+03:00

2025-02-13T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Автоматы по продаже проездных билетов на городской транспорт будут производиться в Москве по офсетному контракту; столица приобретет около 2 тысяч таких устройств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва заключает офсетные контракты по всем направлениям городского хозяйства и, в соответствии с распоряжением Сергея Собянина, привлекает к развитию производств частных инвесторов. Реализация офсета на поставку билетных терминалов позволит улучшить технические характеристики и функциональные возможности устройств, а также сократить время обслуживания пассажиров более чем в два раза", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новые билетные автоматы получат большой сенсорный экран и дополнительные сервисы.Как уточнил министр павительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, начало поставок намечено на текущий год."Производство билетных автоматов будет локализовано на площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Инвестор, компания "БФС", вложит в модернизацию производства не менее 150 миллионов рублей", – отметил он.В пресс-службе напомнили, что в 2017-2024 годах правительство Москвы заключило 28 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания, элементов благоустройства, батарей для электротранспорта, компактной коммунальной электротехники, лифтового оборудования и других товаров. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит более 621 миллиарда рублей. Суммарно будет создано свыше 8 тысяч рабочих мест.В 2024 году Москва впервые в России заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.По 9 офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250212/robototekhnika-1998831618.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов