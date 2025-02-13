https://ria.ru/20250213/likhachev-1999161510.html
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде - РИА Новости, 13.02.2025
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T18:44:00+03:00
сербия
ядерные технологии
алексей лихачев
александр вучич
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
милош вучевич
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения взаимодействия в атомной энергетике, сообщил "Росатом".Лихачев встретился с президентом страны Александром Вучичем, председателем правительства Милошем Вучевичем, а также с заместителем председателя правительства Александром Вулиным."В ходе встреч обсуждались вопросы расширения взаимодействия в области энергетических применений ядерных технологий, привлечения сербских компаний к реализации проектов госкорпорации "Росатом" в третьих странах, подготовке сербских кадров в российских вузах по атомным специальностям, а также возможного участия предприятий "Росатома" в высокотехнологичных проектах в Сербии", - отмечает российская госкорпорация.
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сербия, алексей лихачев, александр вучич, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", милош вучевич, белград (город)
Сербия, Ядерные технологии, Алексей Лихачев, Александр Вучич, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Милош Вучевич, Белград (город)
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде
Лихачев провел встречу с Вучичем по взаимодействию в атомной энергетике