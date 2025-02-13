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Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде - РИА Новости, 13.02.2025
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Ядерные технологии
 
16:37 13.02.2025 (обновлено: 18:44 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/likhachev-1999161510.html
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде - РИА Новости, 13.02.2025
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T18:44:00+03:00
сербия
ядерные технологии
алексей лихачев
александр вучич
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
милош вучевич
белград (город)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения взаимодействия в атомной энергетике, сообщил "Росатом".Лихачев встретился с президентом страны Александром Вучичем, председателем правительства Милошем Вучевичем, а также с заместителем председателя правительства Александром Вулиным."В ходе встреч обсуждались вопросы расширения взаимодействия в области энергетических применений ядерных технологий, привлечения сербских компаний к реализации проектов госкорпорации "Росатом" в третьих странах, подготовке сербских кадров в российских вузах по атомным специальностям, а также возможного участия предприятий "Росатома" в высокотехнологичных проектах в Сербии", - отмечает российская госкорпорация.
https://ria.ru/20250213/magate-1999117853.html
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сербия, алексей лихачев, александр вучич, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", милош вучевич, белград (город)
Сербия, Ядерные технологии, Алексей Лихачев, Александр Вучич, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Милош Вучевич, Белград (город)
Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде

Лихачев провел встречу с Вучичем по взаимодействию в атомной энергетике

© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 13 февраля 2025
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 13 февраля 2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения взаимодействия в атомной энергетике, сообщил "Росатом".
Лихачев встретился с президентом страны Александром Вучичем, председателем правительства Милошем Вучевичем, а также с заместителем председателя правительства Александром Вулиным.
"В ходе встреч обсуждались вопросы расширения взаимодействия в области энергетических применений ядерных технологий, привлечения сербских компаний к реализации проектов госкорпорации "Росатом" в третьих странах, подготовке сербских кадров в российских вузах по атомным специальностям, а также возможного участия предприятий "Росатома" в высокотехнологичных проектах в Сербии", - отмечает российская госкорпорация.
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Ядерные технологииСербияАлексей ЛихачевАлександр ВучичГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Милош ВучевичБелград (город)
 
 
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