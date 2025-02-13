https://ria.ru/20250213/likhachev-1999161510.html

Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде

Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде - РИА Новости, 13.02.2025

Лихачев провел встречу с президентом Сербии в Белграде

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T18:44:00+03:00

сербия

ядерные технологии

алексей лихачев

александр вучич

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

милош вучевич

белград (город)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Белграде в четверг провел рабочие встречи с руководством Сербии, обсуждалось расширения взаимодействия в атомной энергетике, сообщил "Росатом".Лихачев встретился с президентом страны Александром Вучичем, председателем правительства Милошем Вучевичем, а также с заместителем председателя правительства Александром Вулиным."В ходе встреч обсуждались вопросы расширения взаимодействия в области энергетических применений ядерных технологий, привлечения сербских компаний к реализации проектов госкорпорации "Росатом" в третьих странах, подготовке сербских кадров в российских вузах по атомным специальностям, а также возможного участия предприятий "Росатома" в высокотехнологичных проектах в Сербии", - отмечает российская госкорпорация.

https://ria.ru/20250213/magate-1999117853.html

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сербия, алексей лихачев, александр вучич, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", милош вучевич, белград (город)