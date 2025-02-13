https://ria.ru/20250213/lavrov-1999108246.html

Лавров после разговора Трампа с Путиным высказался об эпохе Байдена

Лавров после разговора Трампа с Путиным высказался об эпохе Байдена - РИА Новости, 13.02.2025

Лавров после разговора Трампа с Путиным высказался об эпохе Байдена

Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:15:00+03:00

2025-02-13T14:15:00+03:00

2025-02-13T14:15:00+03:00

россия

дональд трамп

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джо байден

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой при экс-президенте Джо Байдене эпохи, считает глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином журналист поинтересовался у российского министра, больше ли у Москвы надежды на улучшение отношений с Вашингтоном после телефонного разговора между президентами с Путиным и Трампом. "Уже сам вопрос, считаем ли мы возможным улучшение отношений между Россией и США после вчерашнего телефонного разговора, показывает ненормальность тех лет, которые мы прожили при администрации Байдена, когда после начала специальной военной операции Россия была обвинена во всех грехах, когда никто долгие годы не слышал наши предупреждения о первопричинах и когда несколько раз подряд достигавшиеся договоренности о том, как спасти Украину после нацистского госпереворота, стимулированного и профинансированного Западом, никто не реагировал", - сказал министр. Он подчеркнул, что у России тогда не осталось другого выбора, кроме решения проблемы самостоятельно - путем объявления специальной военной операции. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999107503.html

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

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россия, дональд трамп, сша, владимир путин, джо байден, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)