https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

Лавров удивился реакцией мира на разговор Путина и Трампа

Лавров удивился реакцией мира на разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Лавров удивился реакцией мира на разговор Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен реакцией мира на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа: там считают... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:59:00+03:00

2025-02-13T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен реакцией мира на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа: там считают это чем-то из ряда вон выходящим."Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.Он добавил, что европейские страны "отбросили диалог, дипломатию как метод общения с внешним миром, перешли на язык угроз", санкционное давление и вооружение Киева."Судя по тому удивлению, ступору, который вызвали переговоры по телефону между Трампом и Путиным, судя по всему, всё, что происходит на Украине, всё, что творит нацистский режим Зеленского, Запад стал воспринимать как должное", - подчеркнул Лавров.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999107503.html

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в мире, россия, таджикистан, киев, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, украина, сша