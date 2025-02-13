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Минобороны рассказало о потерях Киева в Курской области
Минобороны рассказало о потерях Киева в Курской области - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны рассказало о потерях Киева в Курской области
За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:27:00+03:00
2025-02-13T13:27:00+03:00
2025-02-13T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Отмечается, что "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60210 военнослужащих, 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронированных машин, 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня".Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, киев, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях Киева в Курской области
МО РФ: за время боев в Курской области Киев потерял свыше 60,2 тысячи боевиков