https://ria.ru/20250213/kursk-1999094291.html

ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области

ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.02.2025

ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:42:00+03:00

2025-02-13T13:42:00+03:00

2025-02-13T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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суджа

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины