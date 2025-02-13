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На Кубе обвинили USAID в подрыве конституционного строя - РИА Новости, 13.02.2025
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08:19 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/kuba-1999007268.html
На Кубе обвинили USAID в подрыве конституционного строя
На Кубе обвинили USAID в подрыве конституционного строя - РИА Новости, 13.02.2025
На Кубе обвинили USAID в подрыве конституционного строя
Агентство США по международному развитию USAID всегда служило прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе - в разные годы на мероприятия против... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:19:00+03:00
2025-02-13T08:19:00+03:00
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID всегда служило прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе - в разные годы на мероприятия против кубинского народа оно выделило 66 миллионов долларов США, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. "USAID всегда было прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе. В период с 1998 по 1999 год оно потратило более 6 миллионов долларов на проведение сотен незаконных операций. С 2001 по 2006 год был выделен 61 миллион долларов США на 142 незаконных проекта и мероприятия, направленные против кубинского народа", - написал министр Родригес в своем телеграм-канале. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250213/usaid-1998997540.html
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в мире, сша, куба, бруно родригес паррилья, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Куба, Бруно Родригес Паррилья, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
На Кубе обвинили USAID в подрыве конституционного строя

МИД Кубы: USAID направил десятки млн долларов на подрыв конституционного строя

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID всегда служило прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе - в разные годы на мероприятия против кубинского народа оно выделило 66 миллионов долларов США, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.
"USAID всегда было прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе. В период с 1998 по 1999 год оно потратило более 6 миллионов долларов на проведение сотен незаконных операций. С 2001 по 2006 год был выделен 61 миллион долларов США на 142 незаконных проекта и мероприятия, направленные против кубинского народа", - написал министр Родригес в своем телеграм-канале.
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Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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В миреСШАКубаБруно Родригес ПаррильяМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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