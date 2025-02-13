https://ria.ru/20250213/kreml-1999075109.html

В Кремле оценили подход Трампа к решению конфликта на Украине

В Кремле оценили подход Трампа к решению конфликта на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

В Кремле оценили подход Трампа к решению конфликта на Украине

Предыдущая администрация США делала все, чтобы война на Украине продолжалась, новая - стремится к тому, чтобы восторжествовал мир, Москве импонирует этот... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:37:00+03:00

сша

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предыдущая администрация США делала все, чтобы война на Украине продолжалась, новая - стремится к тому, чтобы восторжествовал мир, Москве импонирует этот подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно делать все, чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир. Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации. Мы открыты для диалога", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был очень важен. На фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне, подчеркнул Песков. "Безусловно, отсутствие контактов вовсе не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования", - добавил он. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

сша

россия

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сша, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп