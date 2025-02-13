https://ria.ru/20250213/kotyukov-1999094570.html

Котюков оценил работающий в крае цифровой сервис помощи многодетным

Котюков оценил работающий в крае цифровой сервис помощи многодетным - РИА Новости, 13.02.2025

Котюков оценил работающий в крае цифровой сервис помощи многодетным

Губернатор Красноярского края проверил реализацию в крае одного из направлений федерального проекта "Государство для людей" и оценил работу цифрового сервиса... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:36:00+03:00

2025-02-13T13:36:00+03:00

2025-02-13T13:36:00+03:00

красноярский край

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919601363_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_51be26b2472a2742aa48fa8c13da9d09.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края проверил реализацию в крае одного из направлений федерального проекта "Государство для людей" и оценил работу цифрового сервиса "Многодетная семья в Красноярском крае", созданный в регионе в помощь многодетным семьям для оформления различных услуг и пособий, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Губернатор... посетил Лабораторию пользовательского тестирования АНО "Аналитический центр при Правительстве РФ", где оценил реализацию одного из направлений федерального проекта "Государство для людей"... Проект призван сделать взаимодействие жителей и органов власти максимально простым и удобным благодаря совершенствованию процесса оказания государственных услуг", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, по поручению Котюкова в Год семьи в крае был разработан цифровой сервис – жизненная ситуация "Многодетная семья в Красноярском крае", который представлен на краевом портале госуслуг (gosuslugi.krskstate.ru) и объединяет более 40 услуг, предоставляемых семью ведомствами. "Губернатор ознакомился с перечнем услуг, представленных на портале в рамках жизненной ситуации "Многодетная семья в Красноярском крае", и пообщался с семьями, которые в числе первых оценили удобство работы с цифровым сервисом при помощи специального нейрофизиологического оборудования и группового тестирования в лаборатории", - говорится в сообщении. Для удобства многодетных родителей на портале жизненная ситуация разделена на клиентские сегменты, услуги сгруппированы по направлениям: "Регулярные выплаты", "Единоразовые выплаты", "Жилье, земля и оплата ЖКУ", "Отдых и развлечения", "Образование", "Транспорт". "В прошлом году мы выбрали перевод услуг для многодетных семей в удобный, понятный людям формат. В крае 43 меры социальной поддержки для них, и задача, чтобы все были доступны в электронном виде, чтобы мы ушли от бюрократических заявлений, от походов по кабинетам, чтобы люди могли оформлять все необходимые меры поддержки через электронные приложения, портал государственных услуг", - сказал Котюков. По данным пресс-службы, цифровой сервис "Многодетная семья в Красноярском крае" будет совершенствоваться с учетом обратной связи от пользователей и рекомендаций специалистов лаборатории пользовательского тестирования.

https://ria.ru/20250212/vyplaty-1998878178.html

https://ria.ru/20250212/krasnoyarsk-1998852823.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, михаил котюков