https://ria.ru/20250213/kontakty-1999179398.html

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи - РИА Новости, 13.02.2025

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых телефонных контактов между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:14:00+03:00

2025-02-13T17:14:00+03:00

2025-02-13T17:25:00+03:00

политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых телефонных контактов между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом до очной встречи лидеров."Конечно, (разговор - ред.) возможен", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/pobeda-1999152858.html

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политика, дональд трамп, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин