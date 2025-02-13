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Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи
Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи - РИА Новости, 13.02.2025
Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых телефонных контактов между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:14:00+03:00
2025-02-13T17:14:00+03:00
2025-02-13T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых телефонных контактов между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом до очной встречи лидеров."Конечно, (разговор - ред.) возможен", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Политика, Дональд Трамп, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до их встречи
Песков заявил, что не исключает новых контактов Путина и Трампа до их встречи