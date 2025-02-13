https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html

"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа

"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа

Между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью газете "Взгляд". РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:13:00+03:00

2025-02-13T15:13:00+03:00

2025-02-13T16:07:00+03:00

европа

сша

александр рар

германия

евросоюз

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998358565_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9fc2de23c79a2def89809309e9781334.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью газете "Взгляд"."Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии", — сказал он.По мнению эксперта, американский президент не намерен приглашать представителей ЕС на встречу с российским лидером, из-за чего между сторонами может назреть конфликт.Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

европа

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, александр рар, германия, евросоюз, владимир путин, дональд трамп