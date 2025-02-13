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"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа
"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа
Между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью газете "Взгляд". РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:13:00+03:00
2025-02-13T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью газете "Взгляд"."Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии", — сказал он.По мнению эксперта, американский президент не намерен приглашать представителей ЕС на встречу с российским лидером, из-за чего между сторонами может назреть конфликт.Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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европа, сша, александр рар, германия, евросоюз, владимир путин, дональд трамп
Европа, США, Александр Рар, Германия, Евросоюз, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа
Политолог Рар: между Вашингтоном и Брюсселем разразится конфликт из-за Украины