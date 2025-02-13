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Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний - РИА Новости, 13.02.2025
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13:32 13.02.2025 (обновлено: 13:33 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/konferentsiya-1999092516.html
Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний
Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний - РИА Новости, 13.02.2025
Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний
На фоне изменившейся политики США при Дональде Трампе Европа находится в растерянности, открывающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности войдет в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:32:00+03:00
2025-02-13T13:33:00+03:00
в мире
европа
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На фоне изменившейся политики США при Дональде Трампе Европа находится в растерянности, открывающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности войдет в историю как встреча разброда и шатаний, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "Очень любопытной окажется начинающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности. Десятилетиями она заявляла амбиции на глобальную ответственность, но по сути была ширмой для прикрытия американских дрессировок в лояльности их европейских младших братьев", - написал политик. По его словам, сейчас все сценарии сломаны. По сути, президент США Дональд Трамп говорит Европе - "хотите править миром - сделайте для этого хоть что-нибудь". "Европа безмолвствует. Европа в шоке. Ей казалось, что раз уж её приручили, за неё будут вечно отвечать", - добавил политик. Поймут ли европейцы, столь бездумно возведшие в абсолют НАТО и ЕС как единственно верные инструменты подчинения себе остального мира, в Мюнхене вряд ли станет ясно, полагает Косачев. "Эта конференция войдет в историю как встреча разброда и шатаний. Лишь бы просветление наступило хотя бы к следующей встрече через год. Ведь за этот год произойдёт столько важных событий, сколько их не происходило с момента завершения "холодной войны". А возможно, она и завершается реально только сейчас, на наших глазах", - написал законодатель. По словам парламентария, вечных союзников не бывает, бывают только вечные интересы. "Россия свои интересы отстаивать научилась, даже когда это невероятно трудно и даже когда это кажется невозможным. Еще как возможно. Американцы сейчас это наконец-то поняли, вслед за более прозорливыми китайцами и нашими другими партнерами по БРИКС и ШОС", - заключил политик.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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в мире, европа, сша, мюнхен, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, нато, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Мюнхен, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний

Косачев: Мюнхенская конференция войдет в историю как встреча разброда и шатаний

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На фоне изменившейся политики США при Дональде Трампе Европа находится в растерянности, открывающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности войдет в историю как встреча разброда и шатаний, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Очень любопытной окажется начинающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности. Десятилетиями она заявляла амбиции на глобальную ответственность, но по сути была ширмой для прикрытия американских дрессировок в лояльности их европейских младших братьев", - написал политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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По его словам, сейчас все сценарии сломаны. По сути, президент США Дональд Трамп говорит Европе - "хотите править миром - сделайте для этого хоть что-нибудь". "Европа безмолвствует. Европа в шоке. Ей казалось, что раз уж её приручили, за неё будут вечно отвечать", - добавил политик.
Поймут ли европейцы, столь бездумно возведшие в абсолют НАТО и ЕС как единственно верные инструменты подчинения себе остального мира, в Мюнхене вряд ли станет ясно, полагает Косачев.
«
"Эта конференция войдет в историю как встреча разброда и шатаний. Лишь бы просветление наступило хотя бы к следующей встрече через год. Ведь за этот год произойдёт столько важных событий, сколько их не происходило с момента завершения "холодной войны". А возможно, она и завершается реально только сейчас, на наших глазах", - написал законодатель.
По словам парламентария, вечных союзников не бывает, бывают только вечные интересы. "Россия свои интересы отстаивать научилась, даже когда это невероятно трудно и даже когда это кажется невозможным. Еще как возможно. Американцы сейчас это наконец-то поняли, вслед за более прозорливыми китайцами и нашими другими партнерами по БРИКС и ШОС", - заключил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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В миреЕвропаСШАМюнхенДональд ТрампКонстантин КосачевСовет Федерации РФНАТОЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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