https://ria.ru/20250213/konferentsiya-1999092516.html

Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний

Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний - РИА Новости, 13.02.2025

Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний

На фоне изменившейся политики США при Дональде Трампе Европа находится в растерянности, открывающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности войдет в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:32:00+03:00

2025-02-13T13:32:00+03:00

2025-02-13T13:33:00+03:00

в мире

европа

сша

мюнхен

дональд трамп

константин косачев

совет федерации рф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На фоне изменившейся политики США при Дональде Трампе Европа находится в растерянности, открывающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности войдет в историю как встреча разброда и шатаний, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "Очень любопытной окажется начинающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности. Десятилетиями она заявляла амбиции на глобальную ответственность, но по сути была ширмой для прикрытия американских дрессировок в лояльности их европейских младших братьев", - написал политик. По его словам, сейчас все сценарии сломаны. По сути, президент США Дональд Трамп говорит Европе - "хотите править миром - сделайте для этого хоть что-нибудь". "Европа безмолвствует. Европа в шоке. Ей казалось, что раз уж её приручили, за неё будут вечно отвечать", - добавил политик. Поймут ли европейцы, столь бездумно возведшие в абсолют НАТО и ЕС как единственно верные инструменты подчинения себе остального мира, в Мюнхене вряд ли станет ясно, полагает Косачев. "Эта конференция войдет в историю как встреча разброда и шатаний. Лишь бы просветление наступило хотя бы к следующей встрече через год. Ведь за этот год произойдёт столько важных событий, сколько их не происходило с момента завершения "холодной войны". А возможно, она и завершается реально только сейчас, на наших глазах", - написал законодатель. По словам парламентария, вечных союзников не бывает, бывают только вечные интересы. "Россия свои интересы отстаивать научилась, даже когда это невероятно трудно и даже когда это кажется невозможным. Еще как возможно. Американцы сейчас это наконец-то поняли, вслед за более прозорливыми китайцами и нашими другими партнерами по БРИКС и ШОС", - заключил политик.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

европа

сша

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, мюнхен, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, нато, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности