Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний
Косачев: Мюнхенская конференция войдет в историю как встреча разброда и шатаний
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На фоне изменившейся политики США при Дональде Трампе Европа находится в растерянности, открывающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности войдет в историю как встреча разброда и шатаний, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Очень любопытной окажется начинающаяся сегодня Мюнхенская конференция по безопасности. Десятилетиями она заявляла амбиции на глобальную ответственность, но по сути была ширмой для прикрытия американских дрессировок в лояльности их европейских младших братьев", - написал политик.
По его словам, сейчас все сценарии сломаны. По сути, президент США Дональд Трамп говорит Европе - "хотите править миром - сделайте для этого хоть что-нибудь". "Европа безмолвствует. Европа в шоке. Ей казалось, что раз уж её приручили, за неё будут вечно отвечать", - добавил политик.
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"Эта конференция войдет в историю как встреча разброда и шатаний. Лишь бы просветление наступило хотя бы к следующей встрече через год. Ведь за этот год произойдёт столько важных событий, сколько их не происходило с момента завершения "холодной войны". А возможно, она и завершается реально только сейчас, на наших глазах", - написал законодатель.
По словам парламентария, вечных союзников не бывает, бывают только вечные интересы. "Россия свои интересы отстаивать научилась, даже когда это невероятно трудно и даже когда это кажется невозможным. Еще как возможно. Американцы сейчас это наконец-то поняли, вслед за более прозорливыми китайцами и нашими другими партнерами по БРИКС и ШОС", - заключил политик.
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