https://ria.ru/20250213/khischenie-1999161225.html

Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане

Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане - РИА Новости, 13.02.2025

Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане

Замгендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Замгендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Дагестане, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемира Абаева и сотрудников ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4". Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Минобороны в ходе выполнения гособоронзаказа в 2019-2020 годах заключило с ФГУП "ГВСУ № 4" контракты на строительство объектов в Дагестане на сумму более 800 миллионов рублей. Отмечается, что в 2020-2021 годах Абаев, являясь руководителем обособленного подразделения "Каспий" ФГУП "ГВСУ № 4", действуя в сговоре с подчиненными, "похитил более 400 миллионов рублей, завысив цены на сырье и материалы при исполнении контрактов". Подчеркивается, что Абаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован.

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан