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Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане - РИА Новости, 13.02.2025
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16:37 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/khischenie-1999161225.html
Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане
Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане - РИА Новости, 13.02.2025
Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане
Замгендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Замгендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Дагестане, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемира Абаева и сотрудников ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4". Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Минобороны в ходе выполнения гособоронзаказа в 2019-2020 годах заключило с ФГУП "ГВСУ № 4" контракты на строительство объектов в Дагестане на сумму более 800 миллионов рублей. Отмечается, что в 2020-2021 годах Абаев, являясь руководителем обособленного подразделения "Каспий" ФГУП "ГВСУ № 4", действуя в сговоре с подчиненными, "похитил более 400 миллионов рублей, завысив цены на сырье и материалы при исполнении контрактов". Подчеркивается, что Абаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован.
https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html
https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Замглавы управления спецстроительства обвинили в хищении на ГОЗ в Дагестане

Замглавы управления спецстроительства Абаева обвинили в хищении 400 млн рублей

© Фото : ВСК МО РФАстемир Абаев
Астемир Абаев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : ВСК МО РФ
Астемир Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Замгендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Дагестане, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемира Абаева и сотрудников ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4". Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве
10 февраля, 11:26
По данным следствия, Минобороны в ходе выполнения гособоронзаказа в 2019-2020 годах заключило с ФГУП "ГВСУ № 4" контракты на строительство объектов в Дагестане на сумму более 800 миллионов рублей. Отмечается, что в 2020-2021 годах Абаев, являясь руководителем обособленного подразделения "Каспий" ФГУП "ГВСУ № 4", действуя в сговоре с подчиненными, "похитил более 400 миллионов рублей, завысив цены на сырье и материалы при исполнении контрактов".
Подчеркивается, что Абаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гендиректора ООО "Диона" обвинили в хищениях на поставках для Минобороны
7 февраля, 14:11
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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