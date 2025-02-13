https://ria.ru/20250213/kherson-1999241626.html
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:37:00+03:00
2025-02-13T21:37:00+03:00
2025-02-13T21:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне раздались взрывы