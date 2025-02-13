Глава Пентагона ответил на вопрос о предательстве Украины
Хегсет отверг слова журналистки о предательстве США в отношении Украины
© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отверг слова журналистки, заявившей о "предательстве" США в отношении Украины, и отметил, что ни одна страна не вложилась в помощь Киеву больше, чем Штаты.
"Это ваш язык, не мой. Определенно, это не предательство. Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную работу, которая была проделана на протяжении многих лет. И ни одна страна, как подчеркнул президент Трамп, не вложилась в украинскую миссию больше, чем США", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявлял, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств.
Накануне Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Более того, он предупредил, что иностранные войска не могут быть отправлены на Украину под эгидой НАТО и не могут пользоваться статьей 5 Устава альянса, предусматривающей коллективную оборону.
Накануне Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Более того, он предупредил, что иностранные войска не могут быть отправлены на Украину под эгидой НАТО и не могут пользоваться статьей 5 Устава альянса, предусматривающей коллективную оборону.