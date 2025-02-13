https://ria.ru/20250213/khegset-1999060691.html

Глава Пентагона ответил на вопрос о предательстве Украины

Глава Пентагона ответил на вопрос о предательстве Украины - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Пентагона ответил на вопрос о предательстве Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг слова журналистки, заявившей о "предательстве" США в отношении Украины, и отметил, что ни одна страна не вложилась в помощь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:55:00+03:00

2025-02-13T11:55:00+03:00

2025-02-13T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отверг слова журналистки, заявившей о "предательстве" США в отношении Украины, и отметил, что ни одна страна не вложилась в помощь Киеву больше, чем Штаты."Это ваш язык, не мой. Определенно, это не предательство. Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную работу, которая была проделана на протяжении многих лет. И ни одна страна, как подчеркнул президент Трамп, не вложилась в украинскую миссию больше, чем США", — сказал он.Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявлял, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств.Накануне Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Более того, он предупредил, что иностранные войска не могут быть отправлены на Украину под эгидой НАТО и не могут пользоваться статьей 5 Устава альянса, предусматривающей коллективную оборону.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999049717.html

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, пит хегсет