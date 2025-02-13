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ХАМАС подтвердило продолжение обмена заложниками - РИА Новости, 13.02.2025
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13:07 13.02.2025 (обновлено: 14:28 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/khamas-1999084371.html
ХАМАС подтвердило продолжение обмена заложниками
ХАМАС подтвердило продолжение обмена заложниками - РИА Новости, 13.02.2025
ХАМАС подтвердило продолжение обмена заложниками
Палестинское движение ХАМАС заявило после встреч с посредниками, что продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:07:00+03:00
2025-02-13T14:28:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
биньямин нетаньяху
египет
катар
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КАИР, 13 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило после встреч с посредниками, что продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными согласно графику."ХАМАС подтверждает свою позицию по продолжению реализации соглашения, которое было подписано, в том числе обмен пленными в соответствии с установленным графиком", - говорится в заявлении движения.Согласно заявлению движения, его делегация провела встречи и переговоры с посредниками в лице Египта и Катара, в ходе которых основное внимание было сконцентрировано на выполнении пунктов соглашения о прекращении огня, в особенности обеспечения жителей Газы сборными домами, палатками и медикаментов.В ХАМАС отметили, что Египет и Катар будут следить за устранением препятствий в реализации соглашения.Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
https://ria.ru/20250108/tsakhal-1992841567.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, биньямин нетаньяху, египет, катар
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Египет, Катар
ХАМАС подтвердило продолжение обмена заложниками

ХАМАС подтвердило, что продолжить выполнять соглашения по Газе, включая обмен

© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
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КАИР, 13 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило после встреч с посредниками, что продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными согласно графику.
"ХАМАС подтверждает свою позицию по продолжению реализации соглашения, которое было подписано, в том числе обмен пленными в соответствии с установленным графиком", - говорится в заявлении движения.
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Согласно заявлению движения, его делегация провела встречи и переговоры с посредниками в лице Египта и Катара, в ходе которых основное внимание было сконцентрировано на выполнении пунктов соглашения о прекращении огня, в особенности обеспечения жителей Газы сборными домами, палатками и медикаментов.
В ХАМАС отметили, что Египет и Катар будут следить за устранением препятствий в реализации соглашения.
Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильБиньямин НетаньяхуЕгипетКатар
 
 
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