https://ria.ru/20250213/karlson-1999394440.html

Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию

Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию - РИА Новости, 14.02.2025

Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в будущем переедет в Гренландию, которая будет принадлежать США. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-13T12:45:00+03:00

2025-02-13T12:45:00+03:00

2025-02-14T14:38:00+03:00

в мире

гренландия

сша

китай

дональд трамп

такер карлсон

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в будущем переедет в Гренландию, которая будет принадлежать США. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Я перееду в Гренландию, которой мы... будем владеть к тому моменту", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

гренландия

сша

китай

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Ольга Фомченкова

в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, такер карлсон