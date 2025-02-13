Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию
Журналист Карлсон заявил, что переедет в Гренландию, когда она станет частью США
© Getty Images / Anna MoneymakerАмериканский журналист Такер Карлсон
© Getty Images / Anna Moneymaker
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в будущем переедет в Гренландию, которая будет принадлежать США.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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"Я перееду в Гренландию, которой мы... будем владеть к тому моменту", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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