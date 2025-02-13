Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 13.02.2025 (обновлено: 14:38 14.02.2025)
https://ria.ru/20250213/karlson-1999394440.html
Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию
Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию - РИА Новости, 14.02.2025
Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в будущем переедет в Гренландию, которая будет принадлежать США. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-13T12:45:00+03:00
2025-02-14T14:38:00+03:00
в мире
гренландия
сша
китай
дональд трамп
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982138526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a9cc014a6f38aa5e1c59195643120d9.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в будущем переедет в Гренландию, которая будет принадлежать США. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Я перееду в Гренландию, которой мы... будем владеть к тому моменту", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
гренландия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982138526_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8e73df3bde7fb0fa3cfecd67a96a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, такер карлсон
В мире, Гренландия, США, Китай, Дональд Трамп, Такер Карлсон
Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию

Журналист Карлсон заявил, что переедет в Гренландию, когда она станет частью США

© Getty Images / Anna MoneymakerАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в будущем переедет в Гренландию, которая будет принадлежать США.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
«
"Я перееду в Гренландию, которой мы... будем владеть к тому моменту", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
У Трампа есть план
6 февраля, 08:00
 
В миреГренландияСШАКитайДональд ТрампТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала