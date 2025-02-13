https://ria.ru/20250213/kandidat-1999131938.html

Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска

Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска - РИА Новости, 13.02.2025

Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что американский предприниматель... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:15:00+03:00

2025-02-13T15:15:00+03:00

2025-02-13T15:15:00+03:00

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германия

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фридрих мерц

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алиса вайдель

хдс/хсс

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что американский предприниматель Илон Маск столкнется с последствиями своей поддержки правой партии "Альтернатива для Германия" (АдГ) в преддверии выборов в бундестаг. Маск ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. "То, что случилось в ходе этой избирательной кампании, нельзя пропустить без возражений... Это может быть политический ответ. Это может быть юридическая реакция. Я хочу спокойно проанализировать это после завершения избирательной кампании", - заявил Мерц американской газете Wall Street Journal. Отвечая на вопрос, могут ли последствия, с которыми столкнется Маск после выборов, повлиять на его завод компании Tesla, который находится недалеко от Берлина, Мерц ответил, что "намеренно пока не называет последствия". "Это поддержка избирательной кампании. Необходимо расследовать, является ли это экономией средств или взносом в АдГ... Тот факт, что кто-то за пределами Европы вмешивается в национальную избирательную кампанию, таким образом, является новым", - добавил кандидат в канцлеры ФРГ. До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.

https://ria.ru/20241220/mask-1990349233.html

https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html

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в мире, германия, берлин (город), европа, фридрих мерц, илон маск, алиса вайдель, хдс/хсс, welt, tesla motors