Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска
Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Маск столкнется с последствиями поддержки АдГ
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что американский предприниматель Илон Маск столкнется с последствиями своей поддержки правой партии "Альтернатива для Германия" (АдГ) в преддверии выборов в бундестаг.
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"То, что случилось в ходе этой избирательной кампании, нельзя пропустить без возражений... Это может быть политический ответ. Это может быть юридическая реакция. Я хочу спокойно проанализировать это после завершения избирательной кампании", - заявил Мерц американской газете Wall Street Journal.
"Это поддержка избирательной кампании. Необходимо расследовать, является ли это экономией средств или взносом в АдГ... Тот факт, что кто-то за пределами Европы вмешивается в национальную избирательную кампанию, таким образом, является новым", - добавил кандидат в канцлеры ФРГ.
До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
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