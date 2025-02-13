Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/kandidat-1999131938.html
Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска
Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска - РИА Новости, 13.02.2025
Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что американский предприниматель... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:15:00+03:00
2025-02-13T15:15:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
европа
фридрих мерц
илон маск
алиса вайдель
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что американский предприниматель Илон Маск столкнется с последствиями своей поддержки правой партии "Альтернатива для Германия" (АдГ) в преддверии выборов в бундестаг. Маск ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. "То, что случилось в ходе этой избирательной кампании, нельзя пропустить без возражений... Это может быть политический ответ. Это может быть юридическая реакция. Я хочу спокойно проанализировать это после завершения избирательной кампании", - заявил Мерц американской газете Wall Street Journal. Отвечая на вопрос, могут ли последствия, с которыми столкнется Маск после выборов, повлиять на его завод компании Tesla, который находится недалеко от Берлина, Мерц ответил, что "намеренно пока не называет последствия". "Это поддержка избирательной кампании. Необходимо расследовать, является ли это экономией средств или взносом в АдГ... Тот факт, что кто-то за пределами Европы вмешивается в национальную избирательную кампанию, таким образом, является новым", - добавил кандидат в канцлеры ФРГ. До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
https://ria.ru/20241220/mask-1990349233.html
https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html
германия
берлин (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), европа, фридрих мерц, илон маск, алиса вайдель, хдс/хсс, welt, tesla motors
В мире, Германия, Берлин (город), Европа, Фридрих Мерц, Илон Маск, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Welt, Tesla motors
Мерц рассказал о последствиях поддержки АдГ для Маска

Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Маск столкнется с последствиями поддержки АдГ

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что американский предприниматель Илон Маск столкнется с последствиями своей поддержки правой партии "Альтернатива для Германия" (АдГ) в преддверии выборов в бундестаг.
Маск ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
20 декабря 2024, 11:31
"То, что случилось в ходе этой избирательной кампании, нельзя пропустить без возражений... Это может быть политический ответ. Это может быть юридическая реакция. Я хочу спокойно проанализировать это после завершения избирательной кампании", - заявил Мерц американской газете Wall Street Journal.
Отвечая на вопрос, могут ли последствия, с которыми столкнется Маск после выборов, повлиять на его завод компании Tesla, который находится недалеко от Берлина, Мерц ответил, что "намеренно пока не называет последствия".
"Это поддержка избирательной кампании. Необходимо расследовать, является ли это экономией средств или взносом в АдГ... Тот факт, что кто-то за пределами Европы вмешивается в национальную избирательную кампанию, таким образом, является новым", - добавил кандидат в канцлеры ФРГ.
До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря 2024, 20:08
 
В миреГерманияБерлин (город)ЕвропаФридрих МерцИлон МаскАлиса ВайдельХДС/ХССWeltTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала