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Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 13.02.2025 (обновлено: 15:51 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/kadyrov-1999137655.html
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении - РИА Новости, 13.02.2025
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:37:00+03:00
2025-02-13T15:51:00+03:00
безопасность
курская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном отражении атаки ВСУ. "Суджанское направление Курской области. Очередной навал ВСУ был удачно остановлен доблестными защитниками нашего Отечества. В отражении атак укронатовцев в этом секторе принимают активное участие совместно с другими российскими подразделениями бойцы полка "Ахмат-Чечня" под командованием... боевого офицера Асламбека Салиева (Закат)", - написал глава республики. Он добавил, что полковые операторы БПЛА успешно атакуют вражескую технику FPV-дронами, и пожелал бойцам "удачной охоты".
https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html
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безопасность, курская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении

Кадыров опубликовал кадры работы полка Ахмат-Чечня в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном отражении атаки ВСУ.
"Суджанское направление Курской области. Очередной навал ВСУ был удачно остановлен доблестными защитниками нашего Отечества. В отражении атак укронатовцев в этом секторе принимают активное участие совместно с другими российскими подразделениями бойцы полка "Ахмат-Чечня" под командованием... боевого офицера Асламбека Салиева (Закат)", - написал глава республики.
Он добавил, что полковые операторы БПЛА успешно атакуют вражескую технику FPV-дронами, и пожелал бойцам "удачной охоты".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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