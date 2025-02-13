https://ria.ru/20250213/kadyrov-1999137655.html

Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении

Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении - РИА Новости, 13.02.2025

Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:37:00+03:00

2025-02-13T15:37:00+03:00

2025-02-13T15:51:00+03:00

безопасность

курская область

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном отражении атаки ВСУ. "Суджанское направление Курской области. Очередной навал ВСУ был удачно остановлен доблестными защитниками нашего Отечества. В отражении атак укронатовцев в этом секторе принимают активное участие совместно с другими российскими подразделениями бойцы полка "Ахмат-Чечня" под командованием... боевого офицера Асламбека Салиева (Закат)", - написал глава республики. Он добавил, что полковые операторы БПЛА успешно атакуют вражескую технику FPV-дронами, и пожелал бойцам "удачной охоты".

https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html

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безопасность, курская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины