https://ria.ru/20250213/kadyrov-1999137655.html
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении - РИА Новости, 13.02.2025
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:37:00+03:00
2025-02-13T15:37:00+03:00
2025-02-13T15:51:00+03:00
безопасность
курская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы полка "Ахмат-Чечня" в суджанском направлении Курской области и сообщил об успешном отражении атаки ВСУ. "Суджанское направление Курской области. Очередной навал ВСУ был удачно остановлен доблестными защитниками нашего Отечества. В отражении атак укронатовцев в этом секторе принимают активное участие совместно с другими российскими подразделениями бойцы полка "Ахмат-Чечня" под командованием... боевого офицера Асламбека Салиева (Закат)", - написал глава республики. Он добавил, что полковые операторы БПЛА успешно атакуют вражескую технику FPV-дронами, и пожелал бойцам "удачной охоты".
https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об успешном отражении атаки ВСУ на суджанском направлении
Кадыров опубликовал кадры работы полка Ахмат-Чечня в Курской области