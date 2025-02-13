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Хуситы пригрозили возобновить ракетные атаки в случае выселения из Газы
Хуситы пригрозили возобновить ракетные атаки в случае выселения из Газы - РИА Новости, 13.02.2025
Хуситы пригрозили возобновить ракетные атаки в случае выселения из Газы
Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить ракетные атаки и морские... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:15:00+03:00
2025-02-13T17:15:00+03:00
2025-02-13T17:15:00+03:00
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить ракетные атаки и морские операции в случае насильственного выселения из сектора Газа палестинского населения со стороны США и Израиля. "Мы предпримем военное вмешательство, если американцы и израильтяне навяжут план по перемещению палестинского народа. Мы не будем за этим спокойно наблюдать, мы возобновим ракетные удары, запуски беспилотников, военно-морские операции и применение других средств, если американцы и израильтяне решат реализовать план перемещения силой", - сказал он, выступая с традиционной еженедельной речью. Его выступление транслировал йеменский телеканал "Аль-Масира". Ранее президент США Дональд Трамп предложил, чтобы США взяли под контроль сектор Газа и превратили его в "Ривьеру Ближнего Востока" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.-0-
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в мире, сша, йемен, израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы пригрозили возобновить ракетные атаки в случае выселения из Газы
Лидер шиитского движения "Ансар Аллах" пригрозил возобновить ракетные атаки