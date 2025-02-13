https://ria.ru/20250213/gumpomosch-1999065659.html

Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово

Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово - РИА Новости, 13.02.2025

Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово

Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:16:00+03:00

2025-02-13T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации. "Команда Народного фронта продолжает оказывать помощь жителям освобожденных территорий. В этот раз гуманитарные грузы были доставлены в Курахово и Селидово, где остается много мирных жителей, нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении. В организации рассказали, что местному населению освобожденного Курахова передали 180 продуктовых наборов, а военным - комплекс радиоэлектронной борьбы, необходимый для защиты территории и обеспечения безопасности эвакуации. Мирным жителям Селидова команда Народного фронта передала оборудование для обогрева и предметы первой необходимости. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

https://ria.ru/20250212/svo-1998885140.html

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курахово

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, здоровье - общество, курахово, селидово, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф)