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Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово - РИА Новости, 13.02.2025
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Надежные люди
 
12:16 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gumpomosch-1999065659.html
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово - РИА Новости, 13.02.2025
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово
Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:16:00+03:00
2025-02-13T12:16:00+03:00
надежные люди
в мире
здоровье - общество
курахово
селидово
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации. "Команда Народного фронта продолжает оказывать помощь жителям освобожденных территорий. В этот раз гуманитарные грузы были доставлены в Курахово и Селидово, где остается много мирных жителей, нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении. В организации рассказали, что местному населению освобожденного Курахова передали 180 продуктовых наборов, а военным - комплекс радиоэлектронной борьбы, необходимый для защиты территории и обеспечения безопасности эвакуации. Мирным жителям Селидова команда Народного фронта передала оборудование для обогрева и предметы первой необходимости. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250212/svo-1998885140.html
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курахово
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в мире, здоровье - общество, курахово, селидово, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, В мире, Здоровье - Общество, Курахово, Селидово, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово

Народный фронт доставил гуманитарные грузы в освобожденные Курахово и Селидово

© РИА Новости / Сергей БобылевДобровольцы развозят гуманитарную помощь жителям
Добровольцы развозят гуманитарную помощь жителям - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Добровольцы развозят гуманитарную помощь жителям
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации.
"Команда Народного фронта продолжает оказывать помощь жителям освобожденных территорий. В этот раз гуманитарные грузы были доставлены в Курахово и Селидово, где остается много мирных жителей, нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении.
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В организации рассказали, что местному населению освобожденного Курахова передали 180 продуктовых наборов, а военным - комплекс радиоэлектронной борьбы, необходимый для защиты территории и обеспечения безопасности эвакуации.
Мирным жителям Селидова команда Народного фронта передала оборудование для обогрева и предметы первой необходимости.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
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Надежные людиВ миреЗдоровье - ОбществоКураховоСелидовоДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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