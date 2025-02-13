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Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово - РИА Новости, 13.02.2025
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово
Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:16:00+03:00
2025-02-13T12:16:00+03:00
2025-02-13T12:16:00+03:00
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селидово
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации. "Команда Народного фронта продолжает оказывать помощь жителям освобожденных территорий. В этот раз гуманитарные грузы были доставлены в Курахово и Селидово, где остается много мирных жителей, нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении. В организации рассказали, что местному населению освобожденного Курахова передали 180 продуктовых наборов, а военным - комплекс радиоэлектронной борьбы, необходимый для защиты территории и обеспечения безопасности эвакуации. Мирным жителям Селидова команда Народного фронта передала оборудование для обогрева и предметы первой необходимости. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250212/svo-1998885140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, курахово, селидово, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, В мире, Здоровье - Общество, Курахово, Селидово, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Народный фронт доставил гумпомощь жителям освобожденных Курахово и Селидово
Народный фронт доставил гуманитарные грузы в освобожденные Курахово и Селидово
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта доставили гуманитарные грузы мирным жителям освобожденных городов Курахово и Селидово, сообщили в пресс-службе организации.
"Команда Народного фронта продолжает оказывать помощь жителям освобожденных территорий. В этот раз гуманитарные грузы были доставлены в Курахово и Селидово, где остается много мирных жителей, нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении.
В организации рассказали, что местному населению освобожденного Курахова передали 180 продуктовых наборов, а военным - комплекс радиоэлектронной борьбы, необходимый для защиты территории и обеспечения безопасности эвакуации.
Мирным жителям Селидова команда Народного фронта передала оборудование для обогрева и предметы первой необходимости.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.