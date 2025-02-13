В лагере для мигрантов в Гуантанамо начался хаос, сообщил CNN
CNN: США столкнулись с хаосом в организации лагеря для мигрантов в Гуантанамо
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американские власти столкнулись с хаосом в организации лагеря для мигрантов на военной базе в Гуантанамо: разные ведомства не могут определить, кто несет за него ответственность, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
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"Никто на самом деле не знает, что происходит между Пентагоном, иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и таможенно-пограничной службой (CBP). Все указывают друг на друга: "Они за это отвечают", "Они за это платят", "Они обеспечивают безопасность". Но на самом деле никто не знает", — приводит телеканал слова одного из собеседников.
По данным CNN, с момента старта программы было совершено семь рейсов, в ходе которых перевезли 98 человек. Однако источники внутри правительства говорят, что четкого плана управления объектом и правил содержания мигрантов нет.
"Должно было быть больше планирования до начала реализации. Сейчас процесс уже запущен, и все пытаются задним числом продумать детали", — сказал другой источник CNN.
Ранее Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.