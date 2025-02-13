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ЕП принял антигрузинскую резолюцию с призывом к масштабным санкциям - РИА Новости, 13.02.2025
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15:48 13.02.2025 (обновлено: 15:49 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/gruziya-1999140949.html
ЕП принял антигрузинскую резолюцию с призывом к масштабным санкциям
ЕП принял антигрузинскую резолюцию с призывом к масштабным санкциям - РИА Новости, 13.02.2025
ЕП принял антигрузинскую резолюцию с призывом к масштабным санкциям
Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Грузии призвали страны ЕС ввести масштабные персональные санкции против грузинских властей, судей и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:48:00+03:00
2025-02-13T15:49:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
россия
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
вахтанг гомелаури
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Грузии призвали страны ЕС ввести масштабные персональные санкции против грузинских властей, судей и журналистов, а также ведущих грузинских СМИ и рассмотреть введение экономических секторальных ограничений. Грузия является кандидатом в члены Евросоюза. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. За документ проголосовали 400 депутатов, против выступили 63, воздержались 81. "Европарламент призывает Совет ЕС и государства-члены, в частности 25 стран ЕС (исключая Венгрию и Словакию – ред.) на двусторонней и скоординированной основе ввести немедленные и целенаправленные персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, его семьи и его компаний, а также заморозить все его активы в ЕС за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии… Ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии, ответственных за отход от демократии, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, включая Ираклия Кобахидзе, Шалву Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, мэра Тбилиси и генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе и председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили; призывает их распространить эти санкции на судей, включая судей Конституционного суда Грузии… представителей правоохранительных органов, а также на финансовых пособников… владельцев прорежимных СМИ, включая телекомпании "Имеди", Pos TV и "Рустави 2", за их роль в распространении дезинформации и попытках манипулировать общественным мнением в целях сохранения авторитарного правления нынешней правящей партии", - указывается в документе. Депутаты призвали Еврокомиссию и внешнеполитическую службу провести пересмотр отношений с Грузией, а также Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. "ЕП призывает к немедленному и всеобъемлющему аудиту политики ЕС в отношении Грузии из-за демократического отката; призывает Еврокомиссию пересмотреть Соглашение об ассоциации ЕС-Грузия… в свете нарушения самопровозглашенными грузинскими властями общих принципов… указывает, что невыполнение обязательств может привести к условной приостановке экономического сотрудничества и привилегий, предоставляемых этим соглашением", - отмечается в резолюции. В документе также содержится призыв к Еврокомиссии "начать определять экономические секторы, имеющие отношение к олигархическим интересам, которые поддерживают нынешнее авторитарное правление, с целью возможного будущего решения об экономических санкциях". ЕП решил также указать Тбилиси, что отход от евроинтеграции и "демократии" может обернуться ухудшением отношений с ЕС и санкциями. "Евродепутаты подчеркивают, что все, кроме полного восстановления демократических стандартов Грузии, повлечет за собой дальнейшее ухудшение отношений между ЕС и Грузией, сделает невозможным любой шаг к вступлению в ЕС и приведет к дополнительным санкциям", - указывается в резолюции. "Европарламент выражает глубокую обеспокоенность по поводу растущего влияния России в стране и действий правительства… по проведению политики сближения и сотрудничества с Россией… осуждает растущую антизападную и враждебную риторику… в отношении стратегических западных партнеров Грузии", - указывается в резолюции. Ранее Еврокомиссия, недовольная "поведением" Грузии и результатами парламентских выборов, в докладе о прогрессе стран - кандидатов в ЕС в выполнении рекомендаций для присоединения к Евросоюзу раскритиковала Тбилиси за отказ эффективно бороться с критикой Запада в СМИ, а также за нежелание присоединяться к европейским санкциям против России и Белоруссии. Брюссель также констатировал фактическую остановку переговорного процесса о членстве Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить не устраивающие Евросоюз законы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны. Недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента еще в начале октября 2024 года в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали ЕС ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить финансирование этой страны Евросоюзом. Выступавший тогда же перед парламентариями глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже прибег к шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти "одумаются" и отменят все неугодные ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь". *Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250208/gruziya-1998093933.html
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в мире, грузия, тбилиси, россия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Вахтанг Гомелаури, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
ЕП принял антигрузинскую резолюцию с призывом к масштабным санкциям

Европарламент призвал ввести персональные санкции против грузинских властей

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Грузии призвали страны ЕС ввести масштабные персональные санкции против грузинских властей, судей и журналистов, а также ведущих грузинских СМИ и рассмотреть введение экономических секторальных ограничений.
Грузия является кандидатом в члены Евросоюза. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. За документ проголосовали 400 депутатов, против выступили 63, воздержались 81.
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"Европарламент призывает Совет ЕС и государства-члены, в частности 25 стран ЕС (исключая Венгрию и Словакию – ред.) на двусторонней и скоординированной основе ввести немедленные и целенаправленные персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, его семьи и его компаний, а также заморозить все его активы в ЕС за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии… Ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии, ответственных за отход от демократии, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, включая Ираклия Кобахидзе, Шалву Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, мэра Тбилиси и генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе и председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили; призывает их распространить эти санкции на судей, включая судей Конституционного суда Грузии… представителей правоохранительных органов, а также на финансовых пособников… владельцев прорежимных СМИ, включая телекомпании "Имеди", Pos TV и "Рустави 2", за их роль в распространении дезинформации и попытках манипулировать общественным мнением в целях сохранения авторитарного правления нынешней правящей партии", - указывается в документе.
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Вчера, 16:37
Депутаты призвали Еврокомиссию и внешнеполитическую службу провести пересмотр отношений с Грузией, а также Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. "ЕП призывает к немедленному и всеобъемлющему аудиту политики ЕС в отношении Грузии из-за демократического отката; призывает Еврокомиссию пересмотреть Соглашение об ассоциации ЕС-Грузия… в свете нарушения самопровозглашенными грузинскими властями общих принципов… указывает, что невыполнение обязательств может привести к условной приостановке экономического сотрудничества и привилегий, предоставляемых этим соглашением", - отмечается в резолюции.
В документе также содержится призыв к Еврокомиссии "начать определять экономические секторы, имеющие отношение к олигархическим интересам, которые поддерживают нынешнее авторитарное правление, с целью возможного будущего решения об экономических санкциях".
ЕП решил также указать Тбилиси, что отход от евроинтеграции и "демократии" может обернуться ухудшением отношений с ЕС и санкциями. "Евродепутаты подчеркивают, что все, кроме полного восстановления демократических стандартов Грузии, повлечет за собой дальнейшее ухудшение отношений между ЕС и Грузией, сделает невозможным любой шаг к вступлению в ЕС и приведет к дополнительным санкциям", - указывается в резолюции.
"Европарламент выражает глубокую обеспокоенность по поводу растущего влияния России в стране и действий правительства… по проведению политики сближения и сотрудничества с Россией… осуждает растущую антизападную и враждебную риторику… в отношении стратегических западных партнеров Грузии", - указывается в резолюции.
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Парламент Грузии прекратил полномочия почти 50 оппозиционных депутатов
5 февраля, 16:48
Ранее Еврокомиссия, недовольная "поведением" Грузии и результатами парламентских выборов, в докладе о прогрессе стран - кандидатов в ЕС в выполнении рекомендаций для присоединения к Евросоюзу раскритиковала Тбилиси за отказ эффективно бороться с критикой Запада в СМИ, а также за нежелание присоединяться к европейским санкциям против России и Белоруссии. Брюссель также констатировал фактическую остановку переговорного процесса о членстве Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить не устраивающие Евросоюз законы.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 15:20
Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
Недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента еще в начале октября 2024 года в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали ЕС ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить финансирование этой страны Евросоюзом. Выступавший тогда же перед парламентариями глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже прибег к шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти "одумаются" и отменят все неугодные ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь".
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси
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В миреГрузияТбилисиРоссияБидзина ИванишвилиИраклий КобахидзеВахтанг ГомелауриЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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