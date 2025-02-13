https://ria.ru/20250213/gripp-1999082716.html

FT: США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа

FT: США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа - РИА Новости, 13.02.2025

FT: США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа

Охватившая США вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в Штатах, является самой серьезной за последние несколько лет,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:58:00+03:00

2025-02-13T12:58:00+03:00

2025-02-13T12:58:00+03:00

сша

россия

дональд трамп

nbc

в мире

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57be38c5b1200d098c54b148f827d6c6.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Охватившая США вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в Штатах, является самой серьезной за последние несколько лет, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на ведущего редактора информационной службы Expana, анализирующей данные о ценах на сырьевые товары. "Хотя в последние несколько лет волны птичьего гриппа приходили и уходили, эта нынешняя вспышка является самой серьезной на сегодняшний день, нет никаких признаков замедления", - приводит издание слова Карин Рисполи, ведущего редактора Expana. Как отмечает Financial Times, американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. По словам Рисполи, за последние четыре месяца в США забили около 46 миллионов кур-несушек, их число составляет 15% от поголовья во всей стране (304 миллиона). Ранее телеканал CNN сообщил, что США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев. Телеканал NBC сообщал со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, что средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50%, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились. С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

https://ria.ru/20250108/bolnitsy-1992778440.html

https://ria.ru/20241227/gripp-1991621479.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дональд трамп, nbc, в мире, здоровье