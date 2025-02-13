Россия обеспокоена возможной милитаризацией Гренландии
Дипломат Студенников: Россия обеспокоена перспективой милитаризации Гренландии
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва обеспокоена перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности России, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
"В контексте развития ситуации вокруг Гренландии важно также отметить, что у нас не может не вызывать озабоченности перспектива дальнейшей ее милитаризации, использования для проецирования угроз безопасности России. Россия не приемлет привнесения в Арктику конфронтационных подходов, заинтересована в ее сохранении в качестве зоны стабильности и предсказуемости", — сказал он.
Россия неизменно выступает за строительство в регионе надежной архитектуры международной безопасности, равной для всех арктических государств, указал Студенников.
"Что касается ситуации вокруг Гренландии, вновь подтверждаем принципиальные российские подходы. Российская Федерация твердо исходит из понимания недопустимости вмешательства во внутренние дела зарубежных государств. Разумеется, это касается и Дании, включая отношения между Копенгагеном и Нууком", — подчеркнул он.
Судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, указал дипломат.
"Известно, что в последние годы национальной идеей ее коренного населения стало достижение независимости и образование самостоятельного государства. При этом, согласно последним опросам, большинство жителей автономии высказывается против вхождения в состав США. Российская Федерация будет уважать выбор гренландского народа", — добавил дипломат.
Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны, заявил премьер
13 января, 20:14
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.