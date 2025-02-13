https://ria.ru/20250213/gosuslugi-1999168130.html

Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг"

Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг" - РИА Новости, 13.02.2025

Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг"

Кабмин предлагает автоматически удалять старый номер телефона из "Госуслуг" и приложений банков после прекращения договора с оператором, чтобы исключить риск... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:54:00+03:00

2025-02-13T16:54:00+03:00

2025-02-13T16:54:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин предлагает автоматически удалять старый номер телефона из "Госуслуг" и приложений банков после прекращения договора с оператором, чтобы исключить риск попадания номера телефона к мошенникам, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. В четверг правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее документ время будет внесен в Госдуму. "Вводим функцию "автоматического" удаления старого номера телефона из личного кабинета Госуслуг и банковских приложений в случае прекращения договора с оператором связи. Это связано с тем, что операторы связи могут продавать или передавать неактивные номера новым пользователям. В результате существует риск, что старый номер попадет в руки мошенника", - сообщили в аппарате. Кроме того, законопроект вводит возможность идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций, например, при оформлении микрозаймов или получении выписок из бюро кредитных историй. Биометрию также можно будет использовать в качестве дополнительной защиты личных кабинетов на маркетплейсах и других платформах. Помимо установления "самозапретов" в рамках законопроекта предусмотрен ряд технических мер. В частности, планируется внедрение государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод", которая станет единой площадкой для взаимодействия банков, операторов, цифровых платформ и госорганов, в том числе правоохранительных. Они смогут обмениваться данными в режиме реального времени. В настоящее время ведется работа над созданием архитектуры платформы.

https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

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технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)