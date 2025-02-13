https://ria.ru/20250213/gosuslugi-1999168130.html
Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг"
Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг" - РИА Новости, 13.02.2025
Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг"
Кабмин предлагает автоматически удалять старый номер телефона из "Госуслуг" и приложений банков после прекращения договора с оператором, чтобы исключить риск... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:54:00+03:00
2025-02-13T16:54:00+03:00
2025-02-13T16:54:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин предлагает автоматически удалять старый номер телефона из "Госуслуг" и приложений банков после прекращения договора с оператором, чтобы исключить риск попадания номера телефона к мошенникам, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. В четверг правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее документ время будет внесен в Госдуму. "Вводим функцию "автоматического" удаления старого номера телефона из личного кабинета Госуслуг и банковских приложений в случае прекращения договора с оператором связи. Это связано с тем, что операторы связи могут продавать или передавать неактивные номера новым пользователям. В результате существует риск, что старый номер попадет в руки мошенника", - сообщили в аппарате. Кроме того, законопроект вводит возможность идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций, например, при оформлении микрозаймов или получении выписок из бюро кредитных историй. Биометрию также можно будет использовать в качестве дополнительной защиты личных кабинетов на маркетплейсах и других платформах. Помимо установления "самозапретов" в рамках законопроекта предусмотрен ряд технических мер. В частности, планируется внедрение государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод", которая станет единой площадкой для взаимодействия банков, операторов, цифровых платформ и госорганов, в том числе правоохранительных. Они смогут обмениваться данными в режиме реального времени. В настоящее время ведется работа над созданием архитектуры платформы.
https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html
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технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Правительство предложило автоматически удалять старый номер из "Госуслуг"
Кабмин предложил автоматически удалять старый номер из приложений банков
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин предлагает автоматически удалять старый номер телефона из "Госуслуг" и приложений банков после прекращения договора с оператором, чтобы исключить риск попадания номера телефона к мошенникам, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В конце ноября Григоренко
заявил, что правительство РФ
совместно с правоохранительными органами и ЦБ
разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму
в первом квартале 2025 года.
В четверг правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее документ время будет внесен в Госдуму.
"Вводим функцию "автоматического" удаления старого номера телефона из личного кабинета Госуслуг и банковских приложений в случае прекращения договора с оператором связи. Это связано с тем, что операторы связи могут продавать или передавать неактивные номера новым пользователям. В результате существует риск, что старый номер попадет в руки мошенника", - сообщили в аппарате.
Кроме того, законопроект вводит возможность идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций, например, при оформлении микрозаймов или получении выписок из бюро кредитных историй. Биометрию также можно будет использовать в качестве дополнительной защиты личных кабинетов на маркетплейсах и других платформах.
Помимо установления "самозапретов" в рамках законопроекта предусмотрен ряд технических мер. В частности, планируется внедрение государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод", которая станет единой площадкой для взаимодействия банков, операторов, цифровых платформ и госорганов, в том числе правоохранительных. Они смогут обмениваться данными в режиме реального времени. В настоящее время ведется работа над созданием архитектуры платформы.