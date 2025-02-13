https://ria.ru/20250213/gosuslugi-1999166871.html

В правительстве рассказали о новых мерах безопасности для "Госуслуг"

В правительстве рассказали о новых мерах безопасности для "Госуслуг" - РИА Новости, 13.02.2025

В правительстве рассказали о новых мерах безопасности для "Госуслуг"

Кабмин РФ предлагает при смене пароля на "Госуслугах" предупреждать о возможных мошенниках, а код подтверждения высылать через 10-15 минут, сообщили журналистам РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:50:00+03:00

2025-02-13T16:50:00+03:00

2025-02-13T16:50:00+03:00

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россия

дмитрий григоренко

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает при смене пароля на "Госуслугах" предупреждать о возможных мошенниках, а код подтверждения высылать через 10-15 минут, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. Ранее в четверг правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. "В целях повышения безопасности пользователей портала госуслуг планируется ввести обязательные интервалы между сообщениями при смене пароля. После запроса на изменение пароля пользователь будет получать предупреждение о возможных мошеннических действиях, а затем, через 10-15 минут, сам код подтверждения", - сообщили в аппарате. Среди ключевых мер законопроекта – запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами. Кроме того, вводится обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "На экране телефона человека будет отображаться информация о том, кто именно звонит – банк, сотовый оператор. Если такой маркировки нет – это потенциальный мошенник", - добавили в аппарате. Граждане также смогут самостоятельно устанавливать запрет на международные звонки, что снизит риски мошенничества, так как злоумышленники часто используют иностранные номера. Вместе с тем предусмотрена возможность блокировки телефонных спам-обзвонов и смс-рассылок.

https://ria.ru/20241207/ekspert-1987843497.html

https://ria.ru/20250213/moshennik-1999152568.html

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)