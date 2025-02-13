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Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей - РИА Новости, 13.02.2025
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14:51 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gosdep-1999122758.html
Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей
Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей - РИА Новости, 13.02.2025
Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей
Госдепартамент США удалил упоминание компании Tesla предпринимателя Илона Маска из своих планов закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:51:00+03:00
2025-02-13T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госдепартамент США удалил упоминание компании Tesla предпринимателя Илона Маска из своих планов закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов, передает агентство Блумберг. Ранее газета New York Times сообщала, что Tesla значилась в декабрьской версии документа среди производителей, у которых планировалось закупить бронированные машины на ближайшие пять лет, начиная с 2025 года. "Госдепартамент исключил упоминание Tesla Inc. из прогноза закупок в отношении запланированной закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов", — пишет агентство. В материале отмечается, что документ был изменен после публикации в New York Times, теперь в списке упоминается план на контракт по закупке бронированных электромобилей без обозначения компаний. "Я уверен, что Tesla не дадут 400 миллионов долларов. По крайней мере, никто не говорил мне об этом", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикации о правках в документе госдепа. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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в мире, технологии, сша, огайо, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, tesla motors, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Огайо, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Tesla motors, Государственный департамент США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей

Bloomberg: Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей

© TeslaБеспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госдепартамент США удалил упоминание компании Tesla предпринимателя Илона Маска из своих планов закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов, передает агентство Блумберг.
Ранее газета New York Times сообщала, что Tesla значилась в декабрьской версии документа среди производителей, у которых планировалось закупить бронированные машины на ближайшие пять лет, начиная с 2025 года.
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"Госдепартамент исключил упоминание Tesla Inc. из прогноза закупок в отношении запланированной закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов", — пишет агентство.
В материале отмечается, что документ был изменен после публикации в New York Times, теперь в списке упоминается план на контракт по закупке бронированных электромобилей без обозначения компаний.
"Я уверен, что Tesla не дадут 400 миллионов долларов. По крайней мере, никто не говорил мне об этом", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикации о правках в документе госдепа.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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