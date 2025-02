https://ria.ru/20250213/gosdep-1999122758.html

Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей

Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей - РИА Новости, 13.02.2025

Госдеп удалил упоминание Tesla из планов закупки электромобилей

Госдепартамент США удалил упоминание компании Tesla предпринимателя Илона Маска из своих планов закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:51:00+03:00

2025-02-13T14:51:00+03:00

2025-02-13T14:51:00+03:00

в мире

технологии

сша

огайо

илон маск

вивек рамасвами

дональд трамп

tesla motors

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977527778_0:114:1066:714_1920x0_80_0_0_02f1f0cb8048844b8d6ed783a0f2e4a4.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госдепартамент США удалил упоминание компании Tesla предпринимателя Илона Маска из своих планов закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов, передает агентство Блумберг. Ранее газета New York Times сообщала, что Tesla значилась в декабрьской версии документа среди производителей, у которых планировалось закупить бронированные машины на ближайшие пять лет, начиная с 2025 года. "Госдепартамент исключил упоминание Tesla Inc. из прогноза закупок в отношении запланированной закупки бронированных электромобилей на 400 миллионов долларов", — пишет агентство. В материале отмечается, что документ был изменен после публикации в New York Times, теперь в списке упоминается план на контракт по закупке бронированных электромобилей без обозначения компаний. "Я уверен, что Tesla не дадут 400 миллионов долларов. По крайней мере, никто не говорил мне об этом", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикации о правках в документе госдепа. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20240908/guardian-1971435050.html

https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, огайо, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, tesla motors, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады