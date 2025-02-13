https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999181512.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Горловке

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Горловке - РИА Новости, 13.02.2025

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Горловке

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в поселке Озеряновка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:18:00+03:00

2025-02-13T17:18:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в поселке Озеряновка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "БПЛА вооруженных формирований Украины атаковал гражданский автомобиль в посёлке Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе. Информация о последствиях атаки не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250213/donetsk-1998999906.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия