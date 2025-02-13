https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999101749.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Горловке, сообщило управление администрации главы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:57:00+03:00

2025-02-13T13:57:00+03:00

2025-02-13T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Горловке, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. По данным ведомства, ВСУ также с 11.20 по 13.25 выпустили девять снарядов того же калибра по Никитовскому району города. Кроме того, главное управление МЧС ДНР сообщило в своем Telegram-канале, что спасатели в среду ликвидировали пожар, возникший в результате попадания в жилой многоквартирный дом взрывоопасного предмета ВСУ. В результате пожара были уничтожены 10 "квадратов" кровли, оконный и дверной блоки, вещи и мебель. Никто не пострадал, отметили в ведомстве. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999055147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия