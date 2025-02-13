https://ria.ru/20250213/germaniya-1999246820.html

В АдГ предрекли попытку оспорить итоги выборов из-за "вмешательства России"

В АдГ предрекли попытку оспорить итоги выборов из-за "вмешательства России" - РИА Новости, 13.02.2025

В АдГ предрекли попытку оспорить итоги выборов из-за "вмешательства России"

Правительство Германии может воспользоваться предлогом якобы вмешательства в выборы со стороны России, чтобы оспорить результаты голосования в случае успеха... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:40:00+03:00

2025-02-13T22:40:00+03:00

2025-02-13T22:40:00+03:00

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альтернатива для германии (партия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Правительство Германии может воспользоваться предлогом якобы вмешательства в выборы со стороны России, чтобы оспорить результаты голосования в случае успеха оппозиции, заявил РИА Новости депутат правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие власти активно раскручивают тему якобы вмешательства Москвы в выборы в Бундестаг, не замечая при этом попыток влияния Вашингтона. "Цель таких обвинений - отвлечь внимание избирателей от широко распространенных проблем, вызванных недальновидной политикой правящей коалиции. Это также подготавливает избирателей к возможности того, что правящая элита может бросить вызов результатам выборов, если оппозиция наберет больше голосов, и всё это под видом проспонсированного Россией вмешательства в выборы", - сказал Шмидт. Сам депутат заявил, что не отметил ни одного случая приписываемого России вмешательства в избирательный процесс в ФРГ. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. В апреле 2024 года МИД ФРГ вызвал посла РФ Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в разведывательной деятельности в пользу России. Российское посольство в официальном комментарии расценило этот вызов как "разжигание шпиономании" в Германии и отметило, что власти ФРГ не предоставили послу Нечаеву доказательств причастности РФ к инциденту. Посольство потребовало от представителей МИД Германии незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами. Как подчеркнули в диппредставительстве, немецкой стороне четко дали понять, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий.

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999246633.html

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999243577.html

https://ria.ru/20250212/adg-1998914601.html

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