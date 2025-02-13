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Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:07:00+03:00
2025-02-13T15:07:00+03:00
2025-02-13T15:52:00+03:00
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. "Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале консульства. Ранее в ходе организованной профсоюзом Verdi стачкой работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Пострадали как минимум 20 человек, двое из них - тяжело. По данным издания Bild, задержанный водитель - гражданин Афганистана.
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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
2025-02-13T15:07
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в мире, мюнхен, россия, германия, происшествия
В мире, Мюнхен, Россия, Германия, Происшествия
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
Генконсульство в Бонне уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене