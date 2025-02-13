https://ria.ru/20250213/germaniya-1999128933.html

Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025

Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:07:00+03:00

2025-02-13T15:07:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. "Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале консульства. Ранее в ходе организованной профсоюзом Verdi стачкой работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Пострадали как минимум 20 человек, двое из них - тяжело. По данным издания Bild, задержанный водитель - гражданин Афганистана.

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999086596.html

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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов 2025-02-13T15:07 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, мюнхен, россия, германия, происшествия