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Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
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15:07 13.02.2025 (обновлено: 15:52 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/germaniya-1999128933.html
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:07:00+03:00
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в мире
мюнхен
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. "Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале консульства. Ранее в ходе организованной профсоюзом Verdi стачкой работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Пострадали как минимум 20 человек, двое из них - тяжело. По данным издания Bild, задержанный водитель - гражданин Афганистана.
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999086596.html
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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
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в мире, мюнхен, россия, германия, происшествия
В мире, Мюнхен, Россия, Германия, Происшествия
Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

Генконсульство в Бонне уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

© Getty Images / dpa/Alexa GräfМесто происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / dpa/Alexa Gräf
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Бонне сообщило, что уточняет наличие граждан России среди пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене.
"Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале консульства.
Ранее в ходе организованной профсоюзом Verdi стачкой работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Пострадали как минимум 20 человек, двое из них - тяжело. По данным издания Bild, задержанный водитель - гражданин Афганистана.
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ
13:15
 
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