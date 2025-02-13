https://ria.ru/20250213/germanija-1999170674.html

В АдГ предположили, что совершивший теракт в Мюнхене подлежал депортации

В АдГ предположили, что совершивший теракт в Мюнхене подлежал депортации - РИА Новости, 13.02.2025

В АдГ предположили, что совершивший теракт в Мюнхене подлежал депортации

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предположила, что гражданин Афганистана, совершивший наезд на людей в Мюнхене, подлежал депортации и в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:57:00+03:00

2025-02-13T16:57:00+03:00

2025-02-13T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предположила, что гражданин Афганистана, совершивший наезд на людей в Мюнхене, подлежал депортации и в итоге будет признан "психически больным". "Водитель, направивший автомобиль в демонстрацию Ver.di в Мюнхене, по сообщениям СМИ, является афганцем. Прогноз: как и с преступником из Ашаффенбурга, полиции Баварии, где правит Христианско-социальный союз (ХСС), было о нем известно, он подлежал депортации и его признают "психически больным", - говорится в публикации АдГ в соцсети X. "Альтернатива для Германии" также выразила соболезнования пострадавшим и их семьям. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт. В январе уроженец Афганистана напал с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате погибли два человека, в том числе двухлетий ребенок, еще три человека получили ранения. Судья принял решение отправить нападавшего в психиатрическую лечебницу. Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на документ министерства внутренних дел ФРГ, его должны были депортировать из Германии еще в 2023 году, но этого не случилось из-за перегруженности Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html

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в мире, афганистан, мюнхен, бавария, маркус зедер, хдс/хсс, bild, происшествия