https://ria.ru/20250213/gaza-1998985191.html

Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа

Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 13.02.2025

Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа

Саудовская Аравия приветствовала бы создание ближневосточной Ривьеры в палестинском секторе Газа, но не путем выселения оттуда палестинцев, заявил саудовский... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:26:00+03:00

2025-02-13T01:26:00+03:00

2025-02-13T01:26:00+03:00

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ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала бы создание ближневосточной Ривьеры в палестинском секторе Газа, но не путем выселения оттуда палестинцев, заявил саудовский посол в Соединенном Королевстве принц Халед бен Бандар. Так дипломат отреагировал на недавнее предложение президента США Дональда Трампа, чтобы США взяли под контроль сектор Газа и превратили его в "Ривьеру Ближнего Востока" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Позиция моего правительства заключается в том, что мы приветствовали бы создание Ривьеры в секторе Газа. Я думаю, это было бы замечательно, но мы не собираемся делать это путем выселения палестинцев, и уж тем более не путем переселения их в Саудовскую Аравию; они не хотят переезжать", - заявил принц Халед в интервью Лондонской радиовещательной компании (LBC). "Знаете, это их земля, это их территория. Они заслуживают всего самого лучшего, что мы можем им там предоставить, и мы приветствуем усилия Америки по улучшению их положения на месте", - добавил он. На вопрос о том, предоставит ли Саудовская Аравия палестинцам возможность переселиться туда на время, посол ответил, что это решение должны принять сами палестинцы. "Знаете, мы рады принимать людей, и мы гостеприимная страна. Если возникнет ситуация, когда они захотят приехать в Саудовскую Аравию, то они могут приехать, но я не думаю, что они захотят уезжать, они хотят сохранить землю, потеря которой им грозит, и я думаю, что это самое главное", - добавил он. Однако перед реконструкцией Газы, по мнению высокопоставленного саудовского дипломата, ее "необходимо очистить, а также необходим своего рода мирный механизм и палестинское правительство, признанное всеми, включая Израиль". "Знаете, 75 лет назад многие палестинцы покинули свои дома и потеряли их, я не думаю, что они захотят сделать это снова", - сказал принц Халед. Саудовский дипломат повторил позицию Саудовской Аравии по арабо-израильскому конфликту, которая остается неизменной на протяжении десятилетий, основанную на решении о создании двух государств в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997452071.html

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саудовская аравия

сша

иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, сша, иордания, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году