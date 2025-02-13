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Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 13.02.2025
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01:26 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gaza-1998985191.html
Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа
Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 13.02.2025
Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа
Саудовская Аравия приветствовала бы создание ближневосточной Ривьеры в палестинском секторе Газа, но не путем выселения оттуда палестинцев, заявил саудовский... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:26:00+03:00
2025-02-13T01:26:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
иордания
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала бы создание ближневосточной Ривьеры в палестинском секторе Газа, но не путем выселения оттуда палестинцев, заявил саудовский посол в Соединенном Королевстве принц Халед бен Бандар. Так дипломат отреагировал на недавнее предложение президента США Дональда Трампа, чтобы США взяли под контроль сектор Газа и превратили его в "Ривьеру Ближнего Востока" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Позиция моего правительства заключается в том, что мы приветствовали бы создание Ривьеры в секторе Газа. Я думаю, это было бы замечательно, но мы не собираемся делать это путем выселения палестинцев, и уж тем более не путем переселения их в Саудовскую Аравию; они не хотят переезжать", - заявил принц Халед в интервью Лондонской радиовещательной компании (LBC). "Знаете, это их земля, это их территория. Они заслуживают всего самого лучшего, что мы можем им там предоставить, и мы приветствуем усилия Америки по улучшению их положения на месте", - добавил он. На вопрос о том, предоставит ли Саудовская Аравия палестинцам возможность переселиться туда на время, посол ответил, что это решение должны принять сами палестинцы. "Знаете, мы рады принимать людей, и мы гостеприимная страна. Если возникнет ситуация, когда они захотят приехать в Саудовскую Аравию, то они могут приехать, но я не думаю, что они захотят уезжать, они хотят сохранить землю, потеря которой им грозит, и я думаю, что это самое главное", - добавил он. Однако перед реконструкцией Газы, по мнению высокопоставленного саудовского дипломата, ее "необходимо очистить, а также необходим своего рода мирный механизм и палестинское правительство, признанное всеми, включая Израиль". "Знаете, 75 лет назад многие палестинцы покинули свои дома и потеряли их, я не думаю, что они захотят сделать это снова", - сказал принц Халед. Саудовский дипломат повторил позицию Саудовской Аравии по арабо-израильскому конфликту, которая остается неизменной на протяжении десятилетий, основанную на решении о создании двух государств в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997452071.html
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в мире, саудовская аравия, сша, иордания, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Саудовская Аравия, США, Иордания, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из сектора Газа

Эр-Рияд приветствовал бы создание Ривьеры в Газе, но без выселения палестинцев

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала бы создание ближневосточной Ривьеры в палестинском секторе Газа, но не путем выселения оттуда палестинцев, заявил саудовский посол в Соединенном Королевстве принц Халед бен Бандар.
Так дипломат отреагировал на недавнее предложение президента США Дональда Трампа, чтобы США взяли под контроль сектор Газа и превратили его в "Ривьеру Ближнего Востока" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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"Позиция моего правительства заключается в том, что мы приветствовали бы создание Ривьеры в секторе Газа. Я думаю, это было бы замечательно, но мы не собираемся делать это путем выселения палестинцев, и уж тем более не путем переселения их в Саудовскую Аравию; они не хотят переезжать", - заявил принц Халед в интервью Лондонской радиовещательной компании (LBC). "Знаете, это их земля, это их территория. Они заслуживают всего самого лучшего, что мы можем им там предоставить, и мы приветствуем усилия Америки по улучшению их положения на месте", - добавил он.
На вопрос о том, предоставит ли Саудовская Аравия палестинцам возможность переселиться туда на время, посол ответил, что это решение должны принять сами палестинцы. "Знаете, мы рады принимать людей, и мы гостеприимная страна. Если возникнет ситуация, когда они захотят приехать в Саудовскую Аравию, то они могут приехать, но я не думаю, что они захотят уезжать, они хотят сохранить землю, потеря которой им грозит, и я думаю, что это самое главное", - добавил он.
Однако перед реконструкцией Газы, по мнению высокопоставленного саудовского дипломата, ее "необходимо очистить, а также необходим своего рода мирный механизм и палестинское правительство, признанное всеми, включая Израиль". "Знаете, 75 лет назад многие палестинцы покинули свои дома и потеряли их, я не думаю, что они захотят сделать это снова", - сказал принц Халед.
Саудовский дипломат повторил позицию Саудовской Аравии по арабо-израильскому конфликту, которая остается неизменной на протяжении десятилетий, основанную на решении о создании двух государств в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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