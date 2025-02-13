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Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:03 13.02.2025 (обновлено: 13:11 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/fotovystavka-1999027543.html
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве
Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области открылась в среду в Москве, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.02.2025
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смоленская область
василий анохин
москва
смоленская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области открылась в среду в Москве, сообщил губернатор Василий Анохин. "Жители российской столицы до конца марта могут путешествовать по Смоленской области, не покидая Москвы. Это стало возможным благодаря выставке известного фотохудожника Александра Львова, которую мы открыли сегодня на Тверском бульваре в рамках масштабного гуманитарного проекта "Русские сезоны" Российского фонда мира при участии Российского военно-исторического общества. Событие действительно яркое и волнующее", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что мастер проникся искренней любовью к Смоленщине, прочувствовал ее скромность и гордое достоинство, глубинную мощь, самобытность, православный дух. "Уникальные памятники древнего зодчества, легендарная Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский собор, храмы и монастыри XII-XVII веков, великолепные дворянские усадьбы, места, связанные с именами выдающихся смолян и подвигами защитников Отечества, природные красоты – все это великое национальное достояние России", - добавил губернатор. Глава региона поблагодарил организаторов проекта и фотовыставки, ведь их трудами сохраняются историческая память и культурный код, открываются новые возможности для познания России во всем многообразии и величии. "Искренне желаю, чтобы это заочное путешествие вдохновило и побудило посетителей выставки приехать к нам в гости и воочию убедиться, как прекрасна Смоленская земля!" - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250212/anokhin-1998940189.html
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василий анохин, москва, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Москва, Смоленская область
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве

В столице начала работу фотовыставка по местам Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramВыставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области в Москве
Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области в Москве
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области открылась в среду в Москве, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Жители российской столицы до конца марта могут путешествовать по Смоленской области, не покидая Москвы. Это стало возможным благодаря выставке известного фотохудожника Александра Львова, которую мы открыли сегодня на Тверском бульваре в рамках масштабного гуманитарного проекта "Русские сезоны" Российского фонда мира при участии Российского военно-исторического общества. Событие действительно яркое и волнующее", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что мастер проникся искренней любовью к Смоленщине, прочувствовал ее скромность и гордое достоинство, глубинную мощь, самобытность, православный дух.
"Уникальные памятники древнего зодчества, легендарная Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский собор, храмы и монастыри XII-XVII веков, великолепные дворянские усадьбы, места, связанные с именами выдающихся смолян и подвигами защитников Отечества, природные красоты – все это великое национальное достояние России", - добавил губернатор.
Глава региона поблагодарил организаторов проекта и фотовыставки, ведь их трудами сохраняются историческая память и культурный код, открываются новые возможности для познания России во всем многообразии и величии.
"Искренне желаю, чтобы это заочное путешествие вдохновило и побудило посетителей выставки приехать к нам в гости и воочию убедиться, как прекрасна Смоленская земля!" - подчеркнул Анохин.
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Смоленская областьВасилий АнохинМоскваСмоленская область
 
 
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