https://ria.ru/20250213/fotovystavka-1999027543.html
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве
Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области открылась в среду в Москве, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:03:00+03:00
2025-02-13T10:03:00+03:00
2025-02-13T13:11:00+03:00
смоленская область
василий анохин
москва
смоленская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области открылась в среду в Москве, сообщил губернатор Василий Анохин. "Жители российской столицы до конца марта могут путешествовать по Смоленской области, не покидая Москвы. Это стало возможным благодаря выставке известного фотохудожника Александра Львова, которую мы открыли сегодня на Тверском бульваре в рамках масштабного гуманитарного проекта "Русские сезоны" Российского фонда мира при участии Российского военно-исторического общества. Событие действительно яркое и волнующее", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что мастер проникся искренней любовью к Смоленщине, прочувствовал ее скромность и гордое достоинство, глубинную мощь, самобытность, православный дух. "Уникальные памятники древнего зодчества, легендарная Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский собор, храмы и монастыри XII-XVII веков, великолепные дворянские усадьбы, места, связанные с именами выдающихся смолян и подвигами защитников Отечества, природные красоты – все это великое национальное достояние России", - добавил губернатор. Глава региона поблагодарил организаторов проекта и фотовыставки, ведь их трудами сохраняются историческая память и культурный код, открываются новые возможности для познания России во всем многообразии и величии. "Искренне желаю, чтобы это заочное путешествие вдохновило и побудило посетителей выставки приехать к нам в гости и воочию убедиться, как прекрасна Смоленская земля!" - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250212/anokhin-1998940189.html
https://ria.ru/20250212/ipoteka-1998920759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин, москва, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Москва, Смоленская область
Фотовыставка по местам Смоленской области открылась в Москве
В столице начала работу фотовыставка по местам Смоленской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выставка фотохудожника Александра Львова по местам Смоленской области открылась в среду в Москве, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Жители российской столицы до конца марта могут путешествовать по Смоленской области
, не покидая Москвы
. Это стало возможным благодаря выставке известного фотохудожника Александра Львова, которую мы открыли сегодня на Тверском бульваре в рамках масштабного гуманитарного проекта "Русские сезоны" Российского фонда мира
при участии Российского военно-исторического общества
. Событие действительно яркое и волнующее", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
Он отметил, что мастер проникся искренней любовью к Смоленщине, прочувствовал ее скромность и гордое достоинство, глубинную мощь, самобытность, православный дух.
"Уникальные памятники древнего зодчества, легендарная Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский собор, храмы и монастыри XII-XVII веков, великолепные дворянские усадьбы, места, связанные с именами выдающихся смолян и подвигами защитников Отечества, природные красоты – все это великое национальное достояние России", - добавил губернатор.
Глава региона поблагодарил организаторов проекта и фотовыставки, ведь их трудами сохраняются историческая память и культурный код, открываются новые возможности для познания России
во всем многообразии и величии.
"Искренне желаю, чтобы это заочное путешествие вдохновило и побудило посетителей выставки приехать к нам в гости и воочию убедиться, как прекрасна Смоленская земля!" - подчеркнул Анохин.